Preços dos combustíveis no Ceará estão entre os maiores do País

O Ceará tem a segunda gasolina mais cara do Nordeste, segundo o novo levantamento semanal (11 a 17 de maio) divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do litro alcançou R$ 6,49, atrás apenas de Sergipe.

No âmbito nacional, o Estado tem a décima gasolina mais cara do País, mas registrou uma queda de 0,3% em relação à semana anterior.

Dentre os municípios cearenses pesquisados, Fortaleza tem um dos preços médios mais baixos, com R$ 6,47. Já Itapipoca tem o preço médio mais elevado da semana, com o litro custando, em média, R$ 6,87.

Após a alta registrada na semana anterior, o preço médio do litro de gasolina aditivada teve uma queda de 0,1%, chegando a R$ 6,62 no Ceará. Na semana anterior, o valor registrado foi R$ 6,67 por litro, em média.

Etanol: Ceará tem a quarta maior média de preço

Com o etanol, o estado pula para o 4º lugar do País, com R$ 5,31, uma queda de R$ 0,04 ou 0,1%, em relação à semana anterior. O município de Itapipoca tem a maior média de preço, custando R$ 5,59. Em Fortaleza, o preço médio de revenda é R$ 5,32.

Ainda, os estados de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe também estão entre os dez primeiros.

Conforme a média de preços no Ceará, não é vantajoso trocar financeiramente a gasolina pelo etanol.

Gás de cozinha tem alta de 3,5% na última semana

Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) no Ceará, teve um aumento de 3,51% em relação à semana anterior, em que teve uma queda de 1,9%.

O município de Itapipoca tem a média de GLP mais cara, custando R$ 116,50. Já o fortalezense pagou, nesta semana, em média, R$ 107, 81 pelo gás de cozinha. Os consumidores de Quixadá pagaram a menor média no estado, R$ 101,85, pelo botijão de gás.

E o preço do gás natural veicular (GNV) no Ceará é o terceiro do Brasil, atrás apenas do Amazonas e de Minas Gerais, custando R$ 5,11. Em relação à semana passada, houve uma queda de 0,7%.

O ranking segue no preço do diesel, considerado o 7º mais caro, custando uma média de R$ 6,49 no estado. Na semana passada, o levantamento indicou que o produto custava R$ 6,51 por litro, valor médio no Ceará.



Confira os preços dos combustíveis no Ceará (Entre 11/5 a 17/5)



Gasolina Comum



Preço Médio: R$ 6,49 (Era R$ 6,51 na semana passada)



R$ 6,49 (Era R$ 6,51 na semana passada) Preço Mínimo: R$ 6,39



R$ 6,39 Preço Máximo: R$ 6,87



Diesel



Preço Médio: R$ 6,49 (Era R$ 6,51 na semana passada)



R$ 6,49 (Era R$ 6,51 na semana passada) Preço Mínimo: R$ 6,35



R$ 6,35 Preço Máximo: R$ 6,81



Etanol



Preço Médio: R$ 5,31 (Era R$ 5,35 na semana passada)



R$ 5,31 (Era R$ 5,35 na semana passada) Preço Mínimo: R$ 5,07



R$ 5,07 Preço Máximo: R$ 5,59



Gás Natural (GNV)



Preço Médio: R$ 5,11 (Era R$ 5,14 na semana passada)



R$ 5,11 (Era R$ 5,14 na semana passada) Preço Mínimo: R$ 4,85



R$ 4,85 Preço Máximo: R$ 5,15



Gás de Cozinha (GLP — botijão de 13 kg)



Preço Médio: R$ 109,61 (Era R$ 107,81 na semana passada)



R$ 109,61 (Era R$ 107,81 na semana passada) Preço Mínimo: R$ 95



R$ 95 Preço Máximo: R$ 123



Fonte: ANP



