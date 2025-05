MP do setor elétrico amplia isenção da conta de luz

Foto: Ricardo Stuckert / PR GOVERNO assina MP da Reforma do setor elétrico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem a medida provisória da reforma do setor elétrico, que vai ampliar a isenção do pagamento da conta de luz para até 60 milhões de brasileiros e deve aumentar a fatura aos demais consumidores no curto prazo.

A nova tarifa social prevê a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 kWh/mês. A média de consumo residencial no País é de 200 kWh mensais.

A proposta também contempla pessoas com deficiência ou idosos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico, e famílias atendidas em sistemas isolados por módulo de geração offgrid.

Caso o consumo exceda os 80 kWh, será pago apenas o proporcional. Na prática, se gastar 100 kWh no mês, por exemplo, a pessoa terá gratuidade até os 80 kWh, e bancará a tarifa normal sobre os 20 kWh restantes.

A MP ainda prevê a isenção do pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para famílias do CadÚnico com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa que consomem até 120 kWh/mês.

Negociação

Em reunião no Palácio do Planalto, no final da manhã, para tratar justamente da tramitação da medida, o presidente Lula apresentou o desenho final da proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e a outros parlamentares.

Com a proposta, o governo tenta conter a perda de popularidade do presidente, abalada pela alta de preços dos alimentos e agora pelo escândalo das fraudes no INSS.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participou do encontro no Planalto, "há ansiedade" do presidente Lula em "reduzir o preço da energia elétrica no Brasil".

Silveira disse que, desde o início da atual gestão, Lula pediu que se buscasse uma forma de reduzir o preço da energia no País. Segundo o ministro, a versão final da medida provisória foi "recepcionada de forma muito positiva" pelos participantes da reunião, pois em sua avaliação a proposta contém "soluções para proteger a classe média e os mais pobres do País".

A proposta, no entanto, enfrentou a resistência do Ministério da Fazenda, que temia pelos seus impactos fiscais. Mas o Ministério de Minas e Energia assegurou que o subsídio, estimado em R$ 3,6 bilhões, seria custeado pela conta de luz dos demais consumidores e por corte de subsídios setoriais.

Outro ponto da MP é que o governo decidiu antecipar a abertura do mercado livre de energia de baixa tensão. Isso começaria em 2027, mas o governo decidiu iniciar o processo a partir de agosto de 2026 para indústria e comércio de pequeno porte e dezembro de 2027 para consumidores residenciais.

Impacto

A compensação desse ônus adicional aos consumidores residenciais e pequenos empreendimentos, que terão acréscimo na conta de luz para bancar a ampliação das isenções, só deverá ocorrer no longo prazo.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) está sendo cotado para ser o relator da medida provisória o Congresso. Braga era um dos líderes presentes na reunião de ontem no Planalto. Além do relator, outros postos importantes no processo são o cargo de presidente da Comissão Mista para MP e o de relator revisor.

A favor de Braga, conta a experiência no setor elétrico - foi ministro de Minas e Energia de 2015 a 2016. Por outro lado, ele já é relator do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária, foco de atenção do governo. Também participaram do encontro no Planalto a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP). (Agência Estado)





