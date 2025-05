Correios: mais de 300 atrasos são registrados em 12 horas

Foto: FCO FONTENELE Consumidores cadastram reclamações por atrasos nas encomendas e falta de rastreio das mercadorias

Mais de 300 reclamações contra os Correios foram registradas no Reclame Aqui, em 12 horas. O levantamento foi realizado no portal de intermediação entre empresas e consumidores pelo O POVO, até as 12 horas desta quarta-feira, 21 de maio.

Apesar das inúmeras queixas, a estatal não confirma greve ou qualquer problema, e a oposição já começou a bater no governo diante da ausência de respostas sobre o envio de mercadorias atrasado.

Em 40 páginas de registros do Reclame Aqui, os assuntos não resolvidos e apontados pelos consumidores variam entre:

“Sedex atrasado”

“sumiram com a minha devolução”

“atraso na entrega de mercadoria”

“atraso absurdo correios cajamar”

“Quero saber onde está minha encomenda”

“Correios sumiu com minha encomenda”

“Produto não entregue e sem atualização de rastreio”, entre outros.

Até o momento, O POVO havia confirmado as demoras somente para logísticas terrestres e estilo PAC (Prático, Acessível e Confiável), que tem realmente um prazo maior.

Mas as queixas apontam acontecimentos também no Sedex, compras internacionais e na logística aérea.

Em um terceiro contato para pedir respostas, ontem, no dia 20 de maio, os Correios repetiram o que disseram no dia 15 de maio, que o serviço de entrega “segue operando” em todo o País.

Ainda chama o que está acontecendo de “algumas situações pontuais e temporárias”, e que a empresa está adotando medidas “que estão garantindo a continuidade das entregas.”

“Situações específicas devem ser reportadas à empresa por meio dos canais oficiais de relacionamento para serem averiguadas e solucionadas. A empresa segue à disposição dos clientes pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 7282, pelo Chat ou Fale Conosco no site https://www.correios.com.br”, finalizam o comunicado em retorno ao O POVO.

Acontece que há reclamações até mesmo de impossibilidade de registro de problemas com a estatal no site dos Correios.

Vale lembrar que no primeiro contato com os Correios, no dia 10 de maio, a empresa admitiu não estar pagando as terceirizadas em dia, mas descartou indicativos de greve, cogitados pelos empreendedores que usam o serviço.

À época, também não houve menção a atrasos e nem a problemas no rastreamento.

Segundo O POVO apurou diretamente com o atendimento em duas agências de Fortaleza, os funcionários indicam que o problema logístico afetou especialmente o transporte de encomendas pelas rodovias, gerando impacto direto nos prazos previstos, desde o dia 30 de abril.

Porém, nas queixas registradas no Reclame Aqui, há relatos de falta de envio e de rastreio desde o dia 10 de abril.

Ou seja, além de atrasos, usuários também reclamam da falta de informações no sistema de rastreamento. Em um dos casos reportados ao O POVO, uma mercadoria foi adquirida no dia 28 de abril e tinha previsão de chegar no dia 8 de maio.

Porém, até esta quarta-feira, 21 de maio, a plataforma dos Correios permanece sem atualizações. A última se deu no dia 6 deste mês.

Na área de rastreamento do site, apenas há o recado “Para obter mais informações sobre o objeto, clique aqui e registre uma manifestação”. Isso significa que o cliente pode abrir uma reclamação e pedir até mesmo ressarcimento, porém, o sistema está indisponível.

Diante do exposto, o leitor informou que a empresa responsável pela mercadoria, e que foi afetada pelo atraso, entrou em contato uma primeira vez, explicando que está tentando obter um posicionamento da gerência nacional dos Correios.

Ainda segundo o relato, os funcionários comunicaram que a situação poderia ser resolvida até o dia 15 (quinta-feira da semana passada).

A vendedora do produto também teria estipulado um novo prazo estimado de entrega, até o dia 20 de maio, e disponibilizado a opção de cancelamento e reembolso caso a estatal não tivesse uma solução.

Como não houve uma resolução, a empresa enviou o seguinte comunicado numa segunda tentativa, no dia 20 de maio: “Seguimos com esse problema com os Correios e é geral e tem afetado o Brasil inteiro, inclusive nas redes (como o reclame aqui deles -> https://www.reclameaqui.com.br/empresa/correios/) está cheio de reclamações sobre o mesmo assunto.”

Acrescentaram também que “depois de dois prazos não cumpridos”, a gerente dos Correios informou que “as cargas devem começar a seguir até sexta-feira (23 de maio).”

Oposição aproveita atrasos nos Correios para bater no governo Lula

Com o cenário de atrasos dos Correios e a falta de confirmação da empresa do que acontece, chegando mesmo a afirmar que “segue operando em todo o País”, o deputado federal do PL, Nikolas Ferreira, aproveitou para bater no governo Lula (PT).

“Tá tudo certo com os seus pedidos dos Correios? Pois é, estão abafando… uma blusa preta e uma calça jeans e essa palhaçada vai ser exposta”, disse em publicação no X, antigo Twitter.

A postagem do parlamentar já contava com 795mil visualizações, 4,1 mil republicações e 35 mil curtidas até as 13 horas desta quarta-feira, 21.

Procurado pelo O POVO para saber se o Governo Federal iria se manifestar diante das reclamações de demora, rastreio inexistente e resposta dos Correios de que tudo segue operando, o Ministério das Comunicações ainda não retornou.

Perguntas como “Quais os motivos dos atrasos? É somente na modalidade PAC?”; “O rastreio de mercadorias não atualiza. Qual o motivo?”; “Como os Correios monitoram a mercadoria se a informação que a empresa tem é a mesma do consumidor?”; “Há abertura de queixas em relação ao assunto? Quantas e desde quando?” não foram respondidas pelos Correios, apesar de a estatal ter sido questionada.

Assim que houver retorno da União sobre o assunto, esta matéria será atualizada.

