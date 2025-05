Lançada nova empresa de serviços financeiros voltada para o setor de saúde

Foto: Fabiano Júnior/Divulgação/Unimed Fortaleza REPRESENTANTES das duas empresas apresentaram nova fintech

Foi lançada ontem, em Fortaleza, uma nova empresa de serviços financeiros com modelo 100% digital e voltada para a área da saúde, intitulada Universo Soluções Financeiras.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Unimed Soluções, holding da Unimed Fortaleza, e a M7 Soluções Financeiras. A empresa será uma joint venture (expressão inglesa para empreendimento conjunto) entre as duas organizações e terá investimento inicial de R$ 10 milhões.

A ideia, segundo as instituições, é ampliar o acesso ao crédito a aos serviços financeiros no setor de saúde, atendendo médicos cooperados da Unimed Fortaleza, fornecedores e integrantes da rede credenciada da entidade, tais como hospitais, clínicas e laboratórios. Entre os produtos e serviços a serem oferecidos estão a antecipação de recebíveis e produção médica.

Para o diretor administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, Flávio Ibiapina, a criação da Universo Soluções Financeiras vai promover “acesso facilitado a crédito, com impacto direto na sustentabilidade financeira de médicos, fornecedores e parceiros da rede”. Já o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, destacou que o público-alvo inicial inclui quatro mil médicos cooperados. “A cadeia de fornecedores também é bem pujante. A gente está falando, talvez, de mais de 500 fornecedores que podem se beneficiar dessa nossa solução”, pontuou.

Por sua vez, para Nisabro Fujita, CEO e fundador da M7, a nova fintech expande a atuação da empresa de soluções financeiras no segmento de saúde. “A gente vai começar com produtos mais voltados para crédito, produtos de seguros. Mas a ideia, com o tempo, é a gente ampliar. Já está tudo mapeado: entrar com conta digital, com outros tipos de produtos de crédito e com área de investimento”, projetou.

A Universo Soluções Financeiras terá participação igualitária (50% para cada) entre a Unimed Soluções e a M7, que preveem aportes futuros de até R$ 30 milhões, no total. As duas empresas também não descartam expandir a operação, posteriormente, para além da clientela relacionada à Unimed Fortaleza.

Os serviços devem estar disponíveis ainda neste mês, com a oferta dos dois primeiros produtos financeiros e o aporte no Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Santé.

A Unimed Fortaleza conta hoje com 374 mil clientes próprios, enquanto a M7 Soluções já comprou

R$ 6 bi em crédito