SECUNDÁRIA - Alvoar vai triplicar produção de queijo com investimento de R$ 150 milhões

Foto: Armando de Oliveira Lima PRODUÇÃO atual de queijo em Morada Nova pela Alvoar fica em torno de 15% a 20% do total de leite recebido pela fábrica

A Alvoar Lácteos vai ampliar a produção de queijo em Morada Nova, a 168 km de Fortaleza, além de começar a produzir o derivado do leite em Sergipe e Minas Gerais. A empresa é a 5ª maior produtora de laticínios do País, com faturamento anual estimado em R$ 5,2 bilhões.

O investimento projetado para 2026 nesse mercado é de R$ 150 milhões. “Isso (a ampliação da produção) deve quase que triplicar a produção de queijo que, hoje, é menos de 5% do volume de leite que recebemos”, estimou o CEO da Alvoar, Bruno Girão, em entrevista ao O POVO.

Conforme o executivo o foco será na produção dos tipos muçarela, prato e parmesão. “A gente é uma empresa que tem uma participação relevante do nosso faturamento em leite em pó, iogurte, leite condensado e leite longa vida. E, dos grandes negócios do leite, a gente é muito pouco relevante em queijo”, pontuou.



“Todo o nosso plano estratégico, primeiro, é para conseguir manter as participações mercadológicas que a gente já tem nesses produtos — e agora, o próximo passo, sem dúvida, é o queijo. Morada Nova é uma planta que já produz queijo. Acho que em torno de uns 15% a 20% do que ela recebe de leite vai para queijos e requeijão”, explica Girão.

“A gente está recebendo hoje, para queijo, em torno de 150 mil litros por dia, num volume de 750 mil. Então, é quase 20% aí (em Morada Nova) que vai para a produção de queijo. Mas, quando você olha a Alvoar como um todo, que processa 3 milhões de litros de leite, é irrelevante”, observa.

Ele prossegue acrescentando que o foco da fábrica de Sergipe deve ser a produção de queijo parmesão, mas que, pensando nacionalmente, deve focar também em queijo prato e muçarela, além de manter a produção do Queijo Minas Padrão, na unidade mineira.

Ao todo, a Alvoar tem 7 fábricas espalhadas por cinco estados, além de 21 centros de distribuição, contando com cerca de 4,5 mil colaboradores.

Queijo coalho

No caso da produção cearense, além do queijo muçarela, Bruno Girão destaca a produção de queijo coalho, um dos tipos mais procurados no Estado.

“Cerca de 50% do que o cearense consome é coalho. E, vamos lembrar: o queijo coalho do Ceará é muito diferente do de Pernambuco, que é um pouco diferente do da Bahia,. Eles têm teores de umidade e formatos diferentes. Já em São Paulo a gente só tem queijo coalho em palitinho”, exemplifica o CEO da Alvoar Lácteos.

*Com informações de Armando de Oliveira Lima, que viajou para Morada Nova a convite da Alvoar Lácteos*

