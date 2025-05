INSS devolve descontos indevidos de abril dia 26

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Aplicativo Meu INSS é uma das formas de acesso aos extratos de pagamentos

Dinheiro descontado de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a ser devolvido a partir da próxima segunda-feira, dia 26. A medida vale para mensalidade associativa abatida na folha de pagamentos referente a abril.

Estão previstas as devoluções de R$ 292 milhões e o procedimento será realizado juntamente com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho.

Porém, é preciso ter cuidado com golpes, que costumam aumentar em períodos de pagamentos. Assim, o indicado é conferir e confiar apenas nos canais oficiais - Meu INSS e Telefone 135.

A explicação para o mês de referência ser abril é que, no fim do período passado, o INSS havia determinado a suspensão de todos os descontos desse tipo. Porém, como a folha de pagamentos já estava fechada, os descontos ainda foram realizados entre 24 de abril e 8 de maio.

Mas, desta vez, o INSS reteve esses valores e não repassou o montante às entidades associativas. E por esses motivos, também, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência.

A data exata da devolução depende do valor do benefício (igual ou maior do que um salário mínimo) e do último algarismo do Número de Benefício (NB) - sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem ganha até um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão entre 26 de maio e 6 de junho. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o calendário será de 2 a 6 de junho.

Em relação à devolução dos descontos referentes aos meses anteriores, o Governo ainda está na etapa de identificação dos beneficiários que foram lesados com o desconto indevido.

De acordo com o INSS, até ontem, mais de 2 milhões de beneficiários solicitaram reembolsos por não reconhecer os descontos realizados por associações em seus benefícios. O número de associações e sindicatos que não foram reconhecidos se manteve em 41, conforme o primeiro boletim divulgado no dia 14 de maio. (Com Agência Estado)