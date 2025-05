Casa Azul Ventures fecha parceria para primeiro hub de inovação do Amapá

Foto: Rafael Silveira/Divulgação/Casa Azul Ventures MAURÍCIO Sánto é coordenador do Amazoom Coworking

A aceleradora de negócios de impacto Casa Azul Ventures, com sede em Fortaleza, e a Amazoom Coworking, de Macapá, fecharam parceria para criar o primeiro hub de inovação do Amapá, com estimativa de atrair até R$ 2 milhões em investimentos para startups da Amazônia.

Intitulado Amazoom Hub de Inovação, o local abrigará espaços compartilhados de trabalho, salas para eventos, laboratórios temáticos, estúdio de mídia e estrutura voltada à inovação aberta, na área central de Macapá. Em um primeiro momento estão previstas 30 novas vagas diretas de emprego qualificado.

A meta é acelerar 10 startups e formar 150 empreendedores nos primeiros anos de atuação do hub, que terá foco em áreas como biodiversidade, tecnologias sustentáveis, educação digital e energia limpa, dentro do conceito de sociobioeconomia, que inclui negócios vinculados fortemente aos saberes tradicionais e ao território.

Conforme o diretor de Operações da Casa Azul Ventures, Rafael Silveira, “o futuro da Amazônia está sendo criado agora — com ciência, tecnologia, ancestralidade e empreendedorismo. O Amazoom é a infraestrutura desse movimento”. Por sua vez, Maurício Sánto, coordenador do Amazoom Coworking, destaca que “o lançamento do hub atende a uma demanda histórica da região”.

“O Amapá precisava de uma iniciativa privada que botasse a mão na massa para impulsionar o empreendedorismo e o universo das startups. O hub nasce para abrir espaço para quem nunca teve acesso, para talentos que ainda não foram descobertos ou que nunca tiveram oportunidade de mostrar seu potencial”, defendeu.

“Vamos desenvolver pessoas, formar novas lideranças e lançar negócios com impacto social e sustentável, com a cara da Amazônia”, complementou Sánto. Os dois executivos afirmam ainda que o hub funcionará como um ponto de articulação entre universidades, investidores, empreendedores e comunidades tradicionais.

No caso específico da Casa Azul Ventures, o objetivo é contribuir com uma rede ativa de mentores e inclusão produtiva de territórios periféricos e estratégicos. O Amazoom Hub de Inovação vai permitir que tanto empreendedores que querem tirar ideias do papel quanto aqueles que querem escalar seus respectivos negócios.

Para o vice-governador do Amapá, Teles Jr., o hub chega em um momento estratégico para aquele estado e para a região, de um modo geral. “Um espaço como esse é essencial, principalmente para impulsionar o aproveitamento sustentável da bioeconomia”, ressalta.

Interação Norte-Nordeste

O desafio do novo hub é também aumentar a participação da Amazônia no ecossistema brasileiro de startups, que segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), é de apenas 4,6%, mesmo considerando que a região Norte ocupa cerca de 45% da extensão territorial do País.

Principal área de atuação da Casa Azul Ventures, o Nordeste aparece, por sua vez, com 11,5% de representatividade no ecossistema brasileiro de startups, conforme aponta o mesmo estudo.

O Amazoom Hub também visa, conforme comunicado das duas empresas parceiras, ampliar as conexões entre as startups das regiões Norte e Nordeste.



