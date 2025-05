Ceará recebe 100 novas casas do Minha Casa, Minha Vida

Foto: FCO FONTENELE Minha Casa, Minha Vida autoriza contratações de novas moradias em 14 estados

A contratação de 1.542 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, nas modalidades Rural e Entidades, foi autorizada pelo Ministério das Cidades nesta segunda-feira, 26. As unidades serão distribuídas em 14 estados brasileiros, com expectativa de beneficiar mais de 6 mil pessoas.

No Ceará, foram autorizadas 100 moradias na modalidade Rural nos municípios de Aracoiaba (50 unidades) e Tauá (50 unidades). A modalidade atende agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais.

Outros estados do Nordeste também foram contemplados: Bahia, com 442 unidades distribuídas entre 10 municípios; Pernambuco, com 136 unidades em quatro municípios; Maranhão, com 50 unidades em um município; Paraíba, com 39 unidades em um município; e Alagoas, com 8 unidades em um município.

Desde 2023, o programa já selecionou mais de 75,7 unidades habitacionais na modalidade Minha Casa, Minha Vida Rural em todo o Brasil. (Mariah Salvatore/Especial para O POVO)