Agro no Ceará tem previsão de movimentar R$ 150 milhões na PEC Nordeste

Foto: João Filho Tavares PEC Nordeste 2025 será realizada no Centro de Eventos do Ceará, como foi no ano passado

O segmento de agronegócio no Ceará tem a estimativa de movimentar R$ 150 milhões em negócios na próxima feira PEC Nordeste, que será realizada do dia 5 a 7 de junho deste ano, encerrando-se com show da cantora Roberta Miranda.

A estimativa é do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que prevê ainda um público de 100 mil pessoas em três dias, no Centro de Eventos do Ceará.

Conforme a entidade, a feira reunirá mais de 600 empresas e instituições, distribuídas em aproximadamente 1.400 estandes de exposição.

Além disso, seminários técnico-científicos comportarão 15 segmentos do agronegócio, e já contam com mais de 10 mil inscritos.

São esperadas ainda 200 caravanas de produtores rurais, vindas do interior do Ceará e de outros estados.

Ao todo, esta edição de 2025 ocupará uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados (m²).

Dentre as novidades, a PEC Nordeste 2025 tem como destaque a “Feira dos Municípios” e o “Concurso Leiteiro”.

A primeira reunirá mais de 30 prefeituras cearenses, que terão a oportunidade de expor e comercializar produtos locais em diversos segmentos, como agricultura, pecuária, agroindústria e artesanato.

Já o “Concurso Leiteiro” contará com a participação de cerca de 100 vacas leiteiras, que produzirão aproximadamente 4 mil litros de leite por dia. A competição será realizada no estacionamento do Centro de Eventos.

Na exposição, acontecerá a tradicional “Expocamarão”, voltada à carcinicultura, o “Mundo Somoscoop”, dedicado à agricultura familiar e às cooperativas, e o “Espaço PET”, este para animais de estimação.

“Encontro das Mulheres do Agro”, com a participação de cerca de 2 mil pessoas, e “Encontro de Jovens do Agro”, que reunirá mil jovens produtores rurais, também fazem parte da programação.

Durante a abertura, na quinta-feira, 5 de junho, é esperada a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do ministro da Pesca e Aquicultura (MPA), André de Paula; e do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins.

Serviço



PEC Nordeste 2025

Quando: 5, 6 e 7 de junho de 2025

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Entrada para a feira: Gratuita

Mais informações: https://pecnordeste.com.br

