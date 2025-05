Geração de empregos em abril foi a maior do ano no Ceará, com saldo de 9,2 mil vagas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ceará registra saldo de 9,2 mil novas vagas de emprego

O Ceará contratou mais que demitiu em abril, alcançando saldo positivo de 9.221 postos de trabalho com carteira assinada. O número é o maior do ano e o melhor em sete meses, pois em setembro de 2024 o Estado alcançou 9.680 vagas geradas.

O resultado vem de 56.152 admissões e 46.931 desligamentos, no período, e após uma perda de 2.462 empregos formais em março.

Além disso, foi o oitavo melhor saldo do País e o segundo do Nordeste, vindo em seguida apenas da Bahia (14.353 postos criados).

Serviços (4.095), construção (2.472), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (1.465) e indústria geral (1.340) foram os setores que puxaram essa evolução, apresentando saldos positivos.

Veja ao fim da matéria a lista de municípios cearenses que mais contratam e que mais demitem

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi a única área que demitiu mais que contratou, com perda de 151 postos formais.

Os homens tiveram saldo de 6.031 no período analisado, enquanto o das mulheres foi de 3.190.

No ano, o Estado fica no positivo em 12.829 postos gerados, resultantes de 219.580 admissões e 206.751 desligamentos. Neste período, o Ceará figurou em 14º do País e segundo da Região, também atrás da Bahia (14.353)

O resultado foi comemorado pelo governador Elmano de Freitas (PT). "Isso é resultado de muito trabalho para atrair investimentos, fortalecer empresas e impulsionar os negócios locais. Seguiremos firmes para gerar ainda mais oportunidades para o nosso povo."

De janeiro a abril, o mercado de trabalho cearense registra estoque de 1.422.069 pessoas, evidenciando a quantidade total de cidadãos disponíveis para trabalhar.

Os dados fazem parte do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao mês de abril, e foram divulgados nesta quarta-feira, 28 de maio, em coletiva à imprensa pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Em 12 meses, de maio de 2024 a abril de 2025, o Estado criou 51.820 empregos formais. Isso significa a 10ª melhor geração do Brasil e a terceira do Nordeste, ficando à frente a Bahia (95.037) e Pernambuco (64.402).

Sobre a taxa de rotatividade no mercado de trabalho, o Ceará, com 30%, fica em 22º lugar do Brasil, entre os menores percentuais ante as 27 unidades da Federação, e quinto da Região, ante os nove estados nordestinos. A maior fica com Mato Grosso (38,99%).

Fortaleza teve a sexta melhor geração de empregos do País em abril

Dentre todas as mais de 5.500 localidades brasileiras analisadas, Fortaleza teve a sexta melhor geração de empregos do País em abril e a segunda do Nordeste. O saldo ficou em 5.044 no mês, atrás de Recife (5.202).

Todos os setores tiveram saldo positivo, com serviços (2.461) e construção (1.334) liderando, e vindo em seguida indústria (622), comércio (614) e agropecuária (13).

“A nossa capital está à frente de 13 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses números refletem os esforços da gestão municipal em promover a geração de emprego e renda para a população”, destaca Antonio José Mota, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, a capital cearense registrou a geração de 8.032 empregos, figurando em 12º lugar nacional e terceiro regionalmente, sendo superada por Salvador (17.919) e Recife (11.048).

Já nos últimos 12 meses Salvador, Fortaleza e Recife vêm um atrás do outro, no resultado de 26.856,

23.909 e 22.585 vagas criadas no período, respectivamente.

Veja os 10 municípios cearenses que mais geraram empregos em 2025, de janeiro até abril



Fortaleza (8.032)

Horizonte (1.400)

Juazeiro do Norte (489)

Maracanaú (446)

Quixeramobim (424)

Pacatuba (333)

Itaitinga (296)

Aquiraz (294)

Tianguá (258)

Barbalha (208)

Veja os 10 municípios cearenses que mais perderam empregos em 2025, de janeiro até abril

Sobral (-558) Icapuí (-325) Santa Quitéria (-290) Limoeiro do Norte (-285) Mauriti (-206) Russas (-190) Brejo Santo (-185) Camocim (-156) Fortim (-142) Eusébio (-99)



