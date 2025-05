UFC lança primeiro hub vinculado a uma universidade pública

Foto: Guilherme Silva/UFC Abertura oficial do Seminário Política Industrial para o Setor de TICs

A Universidade Federal de Fortaleza (UFC) lançou oficialmente o UFC TechHub, o primeiro hub de inovação vinculado a uma instituição pública de ensino superior no Brasil. O espaço mira fortalecer a conexão entre universidade, empresas e sociedade, transformando desafios do mercado em resultados inovadores.

A cerimônia de lançamento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Segundo o professor Barros Neto, Pró-Reitor de Inovação e Relações Interinstitucionais da UFC, a expectativa com o lançamento é gerar um forte impacto na formação dos alunos e no desenvolvimento econômico e social.

Leia mais O POVO assina acordo de cooperação com a Fiec para uso de dados do Observatório da Indústria

Sobre o assunto O POVO assina acordo de cooperação com a Fiec para uso de dados do Observatório da Indústria

“É o momento em que você tem uma aproximação de empresas públicas e privadas com seus problemas e necessidades, trazendo isso para dentro da universidade. Professores, alunos, startups e laboratórios poderão trabalhar juntos na busca por soluções que podem, inclusive, gerar novos negócios e spin-offs”, explica.



Especialistas destacam os impactos da atualização da legislação para empresas da região Crédito: Guilherme Silva/UFC

Investimento e parcerias



O UFC TechHub é fruto de uma parceria com a Neo Ventures, empresa que tem colaborado na fase inicial do projeto, junto com investimento direto da própria UFC. A estrutura foi pensada para facilitar o diálogo com o setor produtivo.



“A ideia é mostrar às empresas que elas terão ganhos concretos ao se aproximarem do hub, seja pela geração de conhecimento, desenvolvimento de pesquisas ou de novas soluções que beneficiem a sociedade como um todo”, ressalta Barros Neto.



Sustentabilidade do projeto



A sustentabilidade financeira e operacional do TechHub, segundo o professor, estará diretamente ligada à manutenção dessas parcerias e ao engajamento do setor produtivo. “O próprio modelo do hub se sustenta nessa relação com as empresas. É isso que estamos lançando e construindo desde já”, afirma.



Seminário reforça o compromisso do Ceará com o avanço tecnológico e o desenvolvimento sustentável Crédito: Guilherme Silva/UFC

Setores estratégicos



Apesar de ser um hub de inovação de caráter amplo, capaz de atender demandas de diferentes setores, o UFC TechHub prioriza algumas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Ceará. São elas:



Energias renováveis



Tecnologias da informação e comunicação (TIC)



Recursos hídricos



Biotecnologia



Tecnologia de alimentos



Saúde



Esses setores concentram grande parte dos desafios e oportunidades para a inovação no Estado. Mas, segundo Barros Neto, o hub permanece aberto para qualquer demanda, independente da área.



Jovens em um hub de inovação | O POVO Tecnologia



Mais notícias de Economia