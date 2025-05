Prazo para a declaração do IR 2025 acaba nesta sexta-feira, 30; confira

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil PRAZO para entrega do IR 2025 encerra às 23h59 de hoje

Com 898.540 declarações do Imposto de Renda de 2025 já realizadas no Ceará, mais de 107,4 mil contribuintes ainda precisam acertar as contas com a Receita Federal (RF) para que o Estado alcance a meta de 1,06 milhão de declarações até esta sexta-feira, 30.

Os números foram divulgados pelo órgão até às 22h30 de ontem.No Brasil, mais de 39 milhões de

pessoas cumpriram com suas obrigações, de um total de 46,2 milhões projetados.

Vale destacar que caso o contribuinte não declare seu rendimento anual, ele receberá uma multa por atraso, cujo valor vai de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

IR 2025: Veja quem precisa realizar a declaração

Rendimentos acima de R$ 33.888: quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda.



quem recebeu rendimentos tributáveis, como salário, férias, aposentadoria ou pensão por morte, acima de R$ 33.888 é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Atividade rural: é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024, ou anos anteriores.



é obrigatória a declaração para quem teve receita bruta acima de R$ 169.440 ou pretende compensar prejuízos de 2024, ou anos anteriores. Investimentos fora do país



Valores de imóveis: quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar



quem tem imóveis e os valores foram atualizados no final de 2024, com o pagamento de um imposto sobre ganho de capital diferenciado de 4%, também está obrigado a declarar Residente no Brasil: quem passou à condição de residente no Brasil em 2024 também deve apresentar a declaração do Imposto de Renda.

No Estado, 62,6% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 18,2% terão que pagar Imposto de Renda e 19,2% não têm imposto a pagar nem a receber.



Conforme o levantamento, 52,6% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do

documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 51,2% dos envios.



Desde 1º de abril, a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis. O abastecimento dos dados da declaração pré -preenchida atrasou neste ano por causa da greve dos auditores fiscais da Receita.

O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59min59s de 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março.

Adriana Queiroz, CEO da Wert Consultoria, orienta aos contribuintes que ainda não cumpriram a obrigação, que façam a declaração, ainda que incompleta. “Não perca o prazo. Tente baixar

pela pré-preenchida, busque a orientação de um contador, envie mesmo faltando alguma documentação e aí busca a documentação regulatória e retifica na próxima semana, o mais breve possível. Isso é importante para não ter também implicações de cair em malha e para estar com a situação regular”, afirmou.

Filipe Bandeira, contador e sócio da Fonteles e Associados, alerta, no entanto, que nestas situações é importante buscar deixar o documento o mais próximo da sua realidade fiscal. Isso porque, uma vez entregue, é possível fazer a retificação, mas não mudar o modelo de declaração, se completa ou

simplificada. O que pode implicar no montante de imposto a pagar ou a restituir.

Vale lembrar que nesta sexta-feira, 30, a Receita Federal também irá pagar o 1º lote da restituição do Imposto de Renda. Ao todo, no Ceará, serão repassados mais de R$ 405 milhões a 199.227 contribuintes. O montante é 25,9% maior do que o pago no ano passado.

Segundo o órgão, este é o maior lote de restituição do IR da história e inclui valores residuais de exercícios anteriores.

No contexto nacional, serão transferidos cerca de R$ 11 bilhões a pouco mais de 6,2 milhões de pessoas. Confira como será distribuído o pagamento por ordem de prioridade:

Idosos acima de 80 anos: 240.081 contribuintes



Contribuintes entre 60 e 79 anos: 2.346.445 contribuintes



Contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave: 199.338 contribuintes



Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 1.096.168 contribuintes



Contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por

receber a restituição via Pix: 2.375.076 contribuintes

Com Fabiana Melo e Adriano Queiroz

Análise: proposta de isenção do Imposto de Renda pode reverter queda de popularidade? | O POVO News

Mais notícias de Economia

Lula precisa entrar na negociação do IOF, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou ontem que, após a conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é "prudente" dar dez dias para que o governo apresente uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O deputado defendeu ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre no debate sobre o tema.

Mais cedo, em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que, na reunião com Haddad e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na noite de quarta-feira, 28, "ficou combinado" que a equipe econômica terá dez dias para apresentar ao Congresso um "plano alternativo" ao aumento do IOF. Na visão de Motta, tal plano deve ser duradouro, consistente e "evitar gambiarras tributárias só para aumentar arrecadação".

Segundo o presidente da Câmara, após o prazo, ele pode decidir se vai ou não alterar a proposta. Motta destacou em entrevista à imprensa após a reunião de líderes, ontem, que, se a proposta não mudar, o Congresso pode sustar a medida com um projeto legislativo. E ressaltou que deixou o cenário claro na reunião de quarta-feira.

O deputado também destacou que a Casa quer medidas mais "estruturantes" como alternativa, visando a responsabilidade fiscal. Destacou, por exemplo, o debate sobre isenções fiscais. Segundo Motta, o Brasil está cansado de tantos impostos e "não aguenta mais".

Questionado sobre o Congresso eventualmente sugerir medidas para o governo, Motta afirmou que a equipe econômica é que tem responsabilidade para discuti-las. Afirmou ainda que o Congresso quer "construir uma solução com o governo Lula" em torno do aumento do IOF. "O Poder Legislativo não quer colocar fogo no País", afirmou.

Motta disse que a relação da Câmara com Haddad é de respeito e confiança, mas destacou que a sociedade "cobra medidas de cortes de gastos". O deputado repetiu ser contra "gambiarras tributárias", pois "afugentam investidores". (Agência Estado)

Quase 200 mil cearenses estão contemplados no 1º lote

A Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025, mesmo dia em que se encerra o prazo para declaração. No Ceará, 199.227 contribuintes estão contemplados, com um valor de crédito de mais de R$ 405,4 milhões.

No Brasil, são mais de 6,2 milhões de contribuintes neste primeiro lote. O crédito é de R$ 11 bilhões, o maior já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF na história. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores.

Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. O pagamento é feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma: 2.375.076 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix; 2.346.445 contribuintes de 60 a 79 anos; 1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 240.081 contribuintes acima de 80 anos; e 199.338 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram dois procedimentos em conjunto, pré-preenchida e Pix, passaram a ter prioridade no recebimento da restiuição neste ano.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no CentroVirtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). (Com Agência Brasil)