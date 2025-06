Concurso Nacional Unificado: Governo Federal autoriza 2.021 vagas

Foto: OBMEP CNU vai ter mais de 3 mil vagas disponíveis

O Governo Federal autorizou 2.021 vagas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira, 3 de junho.

Mas a previsão é que ao todo sejam geradas 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos da administração pública.

São 2.844 para nível superior e 508 para intermediário. Além disso, 2.480 serão de provimento imediato e 1.172 de provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Veja o calendário do CPNU 2, com dois dias de aplicação de provas ao fim da matéria

A primeira portaria desta terça-feira autoriza 300 vagas para o cargo de analista do Seguro Social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já a portaria nº 4.265 destina 21 vagas no cargo de técnico de Assuntos Educacionais para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A última, Nº 4.266, dá aval para 1.700 cargos nos seguintes órgãos:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500 vagas + cadastro de reserva



Comando da Marinha: 140 vagas



Comando do Exército: 131 vagas



Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas



Comando da Aeronáutica: 90 vagas



Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas



Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): 70 vagas



Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas



Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): 60 vagas



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas



Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 50 vagas



Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas



Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas



Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas



Ministério das Cidades (Mcid): 15 vagas



Imprensa Nacional (IN): 14 vagas



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): 14 vagas



Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas



Agência Nacional do Cinema (Ancine): 20 vagas



Ministério do Turismo (Mtur): 8 vagas

Como funcionará o Concurso Público Nacional Unificado (Enem dos Concursos)

Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato se inscreva para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e defina a ordem de preferência.

As provas serão aplicadas em 228 municípios de todas as regiões. A organização e execução serão de responsabilidade do MGI, que também será responsável pela edição dos atos normativos que regulamentam o certame.

Veja o calendário do CPNU 2, com dois dias de aplicação de provas:

Edital e início das inscrições: Julho/2025



Prova objetiva: 5/10/2025



Prova discursiva: 7/12/2025



Resultado final: Fevereiro/2026

1º dia (5/10/2025): Provas objetivas para todos os candidatos inscritos

2º dia (7/12/2025): Provas discursivas, exclusivas para os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda etapa.

Veja também: Toxicológico para carros e motos: entenda as mudanças da Nova CNH| O POVO News



Mais notícias de Economia