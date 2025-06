Fábrica da Solar Coca-Cola no Ceará tem produção suspensa

Foto: FERNANDA BARROS A SUSPENSÃO será mantida apenas até que a empresa conclua as correções necessárias

A fábrica da Solar Coca-Cola em Maracanaú teve a produção suspensa nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A medida foi adotada de forma preventiva após a inspeção que identificou não conformidades nos procedimentos de controle de qualidade da unidade.

De acordo com o Mapa, a decisão visa proteger a saúde pública e garantir que as bebidas produzidas atendam aos padrões sanitários exigidos pela legislação brasileira. A fábrica segue interditada até que as adequações necessárias sejam concluídas.



Procurada pelo O POVO, a Solar Coca-Cola foi questionada sobre quais medidas estão sendo tomadas para prevenir ou reparar o problema identificado e se há previsão para a normalização da produção e operação da unidade.

Em nota, a empresa respondeu que conduz testes rigorosos para comprovar a segurança dos produtos.

“Estamos empenhados em retomar as atividades o mais rápido possível. As licenças de funcionamento da unidade permanecem válidas e atuais, com práticas sendo auditadas continuamente, tanto internamente quanto externamente.”

Diante do cenário, o grupo reforça que a unidade é certificada pela ISO 9001 de gestão da qualidade e pela FSSC 22000 de segurança de alimentos.

“A Solar segue rigorosos protocolos de controle sanitário e de qualidade, reafirmando seu compromisso com altos padrões internacionais de produção e segurança alimentar em todas as etapas. Reforçamos o compromisso e diálogo com as autoridades e reiteramos que nossos produtos são 100% seguros, sem qualquer risco para os consumidores. Todas as demais operações da Solar seguem funcionando normalmente.”

O Ministério da Agricultura não informou prazo para a liberação da fábrica. A Solar Coca-Cola é responsável pela fabricação e distribuição de bebidas da marca em parte do Nordeste e da região Norte do País.

