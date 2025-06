Ministério do Turismo anuncia R$ 1,8 milhão no São João de Maracanaú e 110 obras no Ceará

Foto: Roberto Castro/Mtur/Divulgação MINISTRO Celso Sabino anuncia aporte de R$ 1,8 milhão para shows no São João de Maracanaú

Com agendas no Ceará, o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou aporte de R$ 1,8 milhão do Governo Federal para o São João de Maracanaú, em entrevista exclusiva ao O POVO.

Além disso, apresentou balanço, indicando a existência de quase 110 obras de infraestrutura turística no Estado, como a pavimentação de acessos a orlas e a construção de centros de eventos.

Os grandes festejos do ano são um dos focos dos desenvolvimentos turísticos do ministério no Brasil. No caso de Maracanaú, o recurso é voltado para a realização de shows.

Mas outras vertentes para estimular um dos segmentos do setor de serviços que mais crescem localmente é por meio do crédito subsidiado para micro e pequenos investidores, via Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Desde 2023, o Ceará já tem contratos que envolvem cerca de R$ 20 milhões via fundo, sobretudo para meios de hospedagem e restaurantes.

A vinda do ministro do Turismo à Fortaleza passa, portanto, por apresentar a gama de incentivos que empresários, prefeitos e secretários têm para acessar.

A medida de aproximação regional faz parte da estratégia do “MTur em Ação”, em vias de aproximar a pasta das iniciativas locais do País.

Hoje, uma equipe técnica do MTur participa do lançamento do “Calendário Ceará”, iniciativa do Governo do Estado, no Centro de Eventos, onde faz coletiva de imprensa.

No mais, Celso Sabino, cumpre agenda no Ceará até sábado, 7 de junho. O gestor se reunirá com o governador Elmano de Freitas (PT) e fará visitas técnicas na capital cearense. No sábado, comparecerá ao São João de Maracanaú.

Veja as apostas do Ministério do Turismo para o Ceará, também em relação à aviação regional, segurança pública e outros tipos de turismo, como o esportivo.

O POVO - Ministro, o senhor participa de uma reunião técnica com o setor turístico do Ceará e com representantes municipais dos principais destinos turísticos. Gostaria de saber que diagnóstico trazem do Estado e dos destinos turísticos. Além disso, o que devem fortalecer em termos de investimentos e estímulos ao setor?

Celso Sabino - O panorama do turismo no Ceará é extremamente positivo. Dados do próprio Governo do Estado mostram que, de janeiro a abril deste ano, o turismo movimentou R$ 4,6 bilhões no Ceará, evidenciando o impacto potente da atividade turística no estado.

Por sinal, em 2024, o Estado recebeu mais de 96,8 mil turistas internacionais, uma alta de 35% em relação ao 2023.

Atento a esse potencial turístico - que vem sendo muito bem trabalhado pelo governador Elmano de Freitas (PT) - o Ministério do Turismo, sob a orientação do presidente Lula, apoia quase 110 obras de infraestrutura turística aqui, como a pavimentação de acessos a orlas e a construção de centros de eventos.

E para fomentar melhorias em empreendimentos turísticos, oferecemos crédito subsidiado para micro e pequenos investidores, via nosso Fungetur (Fundo Geral de Turismo).

Desde 2023, o Estado já tem contratos que envolvem cerca de R$ 20 milhões via Fungetur, especialmente por meios de hospedagem e restaurantes.

O acesso ao Fungetur inclusive, será uma das formas de apoio do Ministério do Turismo, que vamos abordar nos encontros aqui no Ceará, além de adesões ao Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) e ao Mapa do Turismo Brasileiro, que reúne destinos de todo o país e que norteia as ações do governo federal na área.

Celso Sabino fala em estimular outros tipos de turismo, como o esportivo Crédito: Roberto Castro/Mtur/Divulgação

O POVO - Um dos focos do Ministério também é estimular o turismo por meio dos grandes eventos. Qual o orçamento do Ministério para isso no Brasil, e o que se destina ao Nordeste e especificamente ao Ceará? Têm levantamento de que festejos no Estado são estimulados, quais os aportes e resultados já encontrados?

Celso Sabino - Os eventos regionais são grandes geradores de fluxo turístico, especialmente em regiões como o Nordeste brasileiro. E esse movimento conta com o nosso suporte para ampliar os ganhos econômicos às várias cidades impactadas por este fluxo de visitantes.

Aqui mesmo no Ceará, o São João de Maracanaú, onde estarei neste sábado (7/6), conta com um aporte de R$ 1,8 milhão do Ministério do Turismo para a realização de alguns dos shows previstos.

Além disso, outro importante festejo junino da região Nordeste dispõe de recursos do Ministério do Turismo, que é o São João de Campina Grande (PB), um dos maiores eventos do gênero no Brasil.

Esta grandiosa festa, que atrai visitantes de várias partes do País e do Exterior, conta com mais de R$ 1 milhão do Ministério do Turismo. Em todo o Nordeste, mais de 30 eventos juninos devem contar com algum tipo de apoio do Ministério do Turismo.

O POVO - Em relação ao turismo entre estados e internacional, de que forma o Governo Federal atua nos subsídios a empresas aéreas ou de turismo para estimular novas rotas e destinos? O Ceará teve recentemente, por exemplo, a gestão dos aeroportos regionais devolvida pela Infraero ao Governo do Estado, por meio da Setur, então gostaria de saber as medidas concretas para o avanço da aviação de aeroportos tão pequenos?

Celso Sabino - No ano passado, em parceria entre os ministérios do Turismo, de Portos e Aeroportos e a Embratur, o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), uma estratégia inédita que estimula empresas aéreas a implantarem novos voos regulares para destinos brasileiros.

As companhias, selecionadas por edital, recebem incentivos financeiros do Pati para realizar ações de promoção de destinos nacionais no Exterior.

No fim de 2024, nós anunciamos um edital regionalizado do Pati para a região Nordeste brasileira, que prevê um investimento total de R$ 24 milhões e a captação de, pelo menos, 260 mil novos assentos ao longo de 2025.

No total, o investimento do Pati previsto para 2025 em todo o País será de cerca de R$ 63,6 milhões, com a previsão de gerar ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano.

Ministro Celso Sabino visita o Ceará nos dias 6 e 7 de junho Crédito: Percio Campos/Mtur/Divulgação

O POVO - Apesar de ser de caráter estadual, o Governo Federal assumiu a segurança pública para si. Mas como trabalham o tema segurança no turismo, já que Fortaleza, por exemplo, sendo destino turístico, está entre no ranking das cidades mais perigosas?

Celso Sabino - O turismo, que impacta mais de 50 atividades econômicas no nosso País, desempenha um papel fundamental na geração de empregos, um dos principais remédios contra a violência não apenas no Ceará, mas em todo o país e no mundo inteiro.

E, neste sentido, o turismo nacional tem dado uma importante contribuição: somente nos quatro primeiros meses deste ano, o nosso setor abriu 88 mil novas vagas formais de trabalho no País.

Desde 2023, aliás, o turismo brasileiro já criou 493.825 novos empregos com carteira assinada, principalmente nos ramos de alojamento e alimentação; artes e cultura e transporte rodoviário.

Além disso, o Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, lançado pelo Governo Federal ano passado, estabelece várias ações para avançarmos nesta área, incluindo um Programa de Segurança Turística, que vai ser construído em conjunto com o Conselho Nacional de Turismo (CNT).

O POVO - Para finalizar, quais os potenciais turísticos enxergam para desenvolver no Ceará, em termos de tipos de turismo, como o ecológico, o esportivo, entre outros, e explicar o porquê?

Celso Sabino - O Ceará é um dos destaques do turismo nacional, por abrigar uma imensa diversidade de atrativos que cativam diferentes perfis de viajantes.

É impossível falar do Estado e não lembrar, por exemplo, de suas várias e belas praias, que encantam visitantes Brasil afora e do mundo.

Mas há também uma enorme vocação para o turismo esportivo, como o kitesurfe, que encontra condições bastante propícias em locais como Jericoacoara.

Temos reforçado esses potenciais em feiras e grandes eventos nos mercados europeu e sul-americano, grandes emissores de turistas.

O trabalho envolve a divulgação de atrativos de Fortaleza e da Rotas das Emoções, que engloba, além de Jericoacoara, o Delta do Parnaíba (PI) e os Lençóis Maranhenses (MA).

Agora em abril, a Embratur, em parceria com o Consórcio Nordeste, promoveu em Londres (Reino Unido) e em Milão (Itália) o Roadshow Visit Nordeste 2025, apresentando toda a beleza da região e incluindo, é claro, o Ceará.

O Brasil é, por natureza, um país potente para o turismo e é trabalhando na promoção de nossa diversidade natural, cultural, gastronômica e a imagem positiva de um país responsável e sustentável que entramos, de vez, no hall de desejos de turistas do mundo inteiro!

