Setor da moda no Ceará terá R$ 330 mil para inovação

A cadeia produtiva da moda no Ceará vai contar com R$ 330 mil em recursos via o Programa Moda Avante, que tem início neste mês de junho a partir da parceria entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Os municípios de Aracoiaba e Barreira serão os primeiros a receber as equipes. Localizadas a 83,3 quilômetros e 84,8 quilômetros de Fortaleza, respectivamente, as cidades são reconhecidas como polos consolidados de produção de jeans no Estado e foram escolhidos para a primeira fase do programa.

“Queremos estimular o fortalecimento do setor da moda, que possui importante protagonismo na economia do nosso estado”, destacou Danilo Serpa, presidente da Adece.

Duração e atividades

O Moda Avante tem a previsão de duração de 12 meses e envolve a realização de atividades como benchmarking, workshop de cocriação para validação de modelo de negócio do ambiente, consultorias em gestão da inovação e estruturação de um comitê gestor interinstitucional.

“A partir de tais expertises, queremos realizar ações de aprimoramento de tais negócios por meio de capacitações, consultorias e de articulações de parcerias que viabilizem a geração de novos negócios”, explica o diretor de Suporte a Negócios da Adece, Rafael Branco.

Além disso, as equipes da Adece e do IEL vão realizar um mapeamento de 20 empresas da cadeia da moda, capacitações nas áreas de gestão, inovação e digitalização, consultorias em associativismo, rodadas de conexão com startups, fornecedores e ICTs, e a implantação de dashboard de monitoramento.

“Com essa iniciativa, buscamos viabilizar a estruturação, inovação e desenvolvimento necessários para oportunizar o crescimento de negócios que, muitas vezes, veem seu crescimento comprometido por conta da informalidade”, complementa Serpa.

Nova etapa para o setor

Fábio Braga, especialista em inovação do IEL Ceará, explica que a iniciativa marca a nova etapa do Moda Avante. Até este mês, o programa criado em 2024 se concentrava em “atender a uma necessidade latente na cadeia da moda, inicialmente em duas verticais: Cultura de Inovação e Geração de Roadmap (visão de futuro) para elevar o grau de maturidade das empresas participantes.”

“Surge, agora, a terceira vertical do programa: a Estrutura, com o objetivo de criar um modelo de negócio de ambiente de inovação, fruto de uma parceria com a Adece para essa construção coletiva”, complementa.

Já Dana Nunes, superintendente do IEL Ceará, observa que “a moda cearense tem identidade forte e precisa de suporte técnico e institucional para alcançar novos patamares de competitividade” e destaca a entrega da iniciativa, que “vai além da capacitação pontual”.

“Ele (o programa) estrutura um modelo de governança, de articulação entre os atores locais, com foco em inovação e resultados práticos”, reforça.



