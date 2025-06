Fortaleza lidera buscas e é a 5ª cidade mais cara para viajar no Corpus Christi

Foto: FCO FONTENELE Os dados referem-se a buscas realizadas por brasileiros entre 1º de março e 29 de maio de 2025, para viagens entre os dias 19 e 22 de junho

Fortaleza é o destino mais procurado do Nordeste por brasileiros que planejam aproveitar o feriado de Corpus Christi, segundo levantamento da Booking.com, plataforma de reservas de hospedagem, passagens e outros serviços de turismo. Nacionalmente, a capital cearense ocupa a quinta posição.

Os dados referem-se a buscas realizadas por brasileiros entre 1º de março e 29 de maio de 2025, para viagens entre os dias 19 e 22 de junho. A pesquisa considera o volume de buscas por acomodações, independentemente da efetivação da reserva.

Outro levantamento, feito pelo buscador Kayak, mostra Fortaleza entre os 15 destinos mais buscados para voos de ida e volta em classe econômica durante o feriadão.

O preço médio das passagens aéreas é de R$ 1.509, enquanto as diárias de hospedagem são em torno de R$ 260. O custo total estimado da viagem é de R$ 1.769. Com esses valores, a Capital aparece como a quinta mais cara entre as cidades analisadas pelo ranking.

“O desempenho de Fortaleza vem sendo crescente quando avaliamos os principais feriados deste primeiro semestre. A Capital esteve, ao longo destes meses, sempre posicionada entre os dez destinos mais buscados e, neste último mês, assume as principais preferências na região Nordeste”, afirma a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá.

A expectativa, conforme a titular da Pasta, é de que o interesse pelo destino se mantenha elevado nos próximos meses, impulsionado pelo bom desempenho já observado no primeiro semestre.

“Fortaleza vem se consolidando como um destino completo, capaz de atrair desde casais em viagens românticas até famílias que buscam descanso nos feriados. Temos atrativos naturais, uma rede hoteleira qualificada, conectividade crescente e uma cidade cada vez mais preparada para receber bem. Esses resultados evidenciam que estamos no caminho certo”, conclui Denise Carrá.

O Aeroporto de Fortaleza, entre os terminais com mais de 5 milhões de passageiros por ano, lidera o crescimento na região Nordeste: em 2025, registrou aumento de 4,5% na movimentação, superando os terminais de Salvador e Recife.

Confira os valores de passagens e hospedagens

Ao todo, 15 destinos estão entre os mais buscados. Por isso, o buscador de viagens Kayak realizou uma pesquisa média de preços, considerando passagens e hospedagens para o período de 19 a 22 de junho. Veja:

Santiago, Chile – R$ 2.600

Buenos Aires, Argentina – R$ 2.373

Porto Seguro (BA) – R$ 2.266

Foz do Iguaçu (PR) – R$ 2.200

Fortaleza (CE) – R$ 1.769

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 1.654

Salvador (BA) – R$ 1.554

Recife (PE) – R$ 1.508

Goiânia (GO) – R$ 1.465

Porto Alegre (RS) – R$ 1.284

Brasília (DF) – R$ 1.148

São Paulo (SP) – R$ 1.105

Belo Horizonte (MG) – R$ 1.072

Florianópolis (SC) – R$ 1.024

Curitiba (PR) – R$ 938

