INSS: 488 mil contestações foram recebidas nos Correios

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, destacou ontem que 488 mil contestações de descontos indevidos em aposentadorias foram recebidas pelo órgão via agência dos Correios no País.

A parceria entre INSS e Correios foi feita para garantir que aposentados que tenham dificuldade em acionar o órgão pelos canais oficiais, como o aplicativo "Meu INSS" e a Central de Telefone 135, possam fazer a contestação.

"Até as 17 horas de ontem, foram 488 mil contestações recebidas pelas agências dos Correios. É um número bem significativo porque em apenas duas semanas funcionando, representa mais de 10% do total de requerimentos. Isso é importante porque é um atendimento humanizado, olho no olho, em que a pessoa se sente segura", disse Waller.

O total de contestações recebidos pelo INSS até agora é de 3,1 milhões. "É um marco muito próximo daquele de 4,1 milhões projetado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal." (Agência Estado)