Preço da gasolina recua no Ceará, mas segue entre os mais caros do Nordeste

Preço médio da gasolina no Ceará está entre os mais altos do País

O preço médio da gasolina comum no Ceará caiu R$ 0,09 na última semana, passando de R$ 6,47 para R$ 6,38, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que analisou 105 postos no Estado entre os dias 8 e 14 de junho de 2025.

O Estado desceu um ponto no ranking em comparação com o último levantamento e terminou a semana com a terceira gasolina mais cara do Nordeste, atrás apenas de Sergipe (R$ 6,63) e Pernambuco (R$ 6,39). No ranking nacional, o Ceará apareceu como o 11º estado com o maior valor médio para o combustível.

A cidade de Fortaleza teve a 12ª gasolina mais cara do País, com o litro sendo vendido em média por R$ 6,37. O valor mais alto encontrado na capital cearense chegou a R$ 6,49. Já entre os municípios do interior, Itapipoca liderou com o preço médio mais alto, R$ 6,76, enquanto Sobral teve o menor valor registrado: R$ 6,18.

Mesmo com a queda, os preços ainda foram elevados em comparação com outros estados. Segundo o levantamento, Piauí foi a unidade federativa que teve o menor preço para gasolina comum, custando R$ 5,59.

Conforme apontado pelo O POVO em matéria publicada no último dia 8 de junho, o Ceará já figurava entre os estados com a gasolina mais cara do país.

Entre os municípios cearenses pesquisados no levantamento da ANP, Iguatu e Icó tiveram a segunda e a terceira gasolina mais cara registrada, com R$ 6,58 e R$ 6,56, respectivamente.

Diesel segue em alta

Ao contrário da gasolina, que apresentou redução, o preço médio do óleo diesel no Ceará subiu R$ 0,04 e chegou a R$ 6,30, mantendo o título de mais caro do Nordeste.

Os preços no Estado variaram entre R$ 5,79 e R$ 6,59. O levantamento da ANP considerou apenas os municípios de Icó e Iguatu, que registraram médias de R$ 6,57 e R$ 6,12, respectivamente.

O diesel S10, versão menos poluente, custou em média R$ 5,87 no Estado.

Valores do Gás de cozinha no Ceará variaram entre R$ 94,99 e R$ 125,00 na última semana

Etanol e Gás de cozinha (GLP)

O Ceará teve o 4º litro mais caro de etanol do Brasil, custando R$ 5,26, conforme dados da ANP. Itapipoca registrou o valor mais alto de etanol entre os municípios pesquisados, com a média de preço em R$ 5,59. Icó ficou em segundo lugar, com média de R$ 5,35. A capital cearense tem média de preço de R$ 5,27.

Conhecido popularmente como gás de cozinha, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Ceará custava, em média, R$ 110,96 na primeira semana de junho. Entre os dias 8 e 14 de junho, o preço do GLP variou entre R$ 94,99 e R$ 125,00. O Estado é o 16º no ranking de preços no país. Em 1º lugar está Roraima, com o gás custando R$ 137,56.

Já Fortaleza teve uma variação de apenas R$ 0,02 entre a primeira semana de junho e a semana passada, subindo de R$ 107,19 para R$ 107,21. Na primeira semana, Caucaia era o município cearense com a média de preços mais alta do GLP, custando R$ 122. Nesta ultima semana, o Município teve a segunda média mais baixa entre os municípios pesquisados, com R$ 106,10.



