Número de visitantes chega a 1,4 milhão e cresce 7,6% no Ceará, em 5 meses

Foto: Samuel Setubal Cresce o número de turistas que visitaram o Ceará no acumulado do ano

O Ceará teve alta de 7,6% no número de visitantes de janeiro a maio de 2025, atingindo 1,4 milhão de turistas, segundo balanço da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

No ano passado, em igual período, 1,3 milhão de pessoas passearam pelo Estado.

Comparando apenas os meses de maio, o montante saltou de 215.512 para 230.813 visitantes neste ano. Isso significa um avanço de 7% de um período para o outro.

Conforme a Setur, o gasto médio por turista, atualmente, supera os R$ 3,8 mil e a ocupação hoteleira se encontra em 73,8%.l

A pasta considera que a ampliação da conectividade aérea tem sido um dos pilares desse crescimento.

Neste ano, novos voos internacionais foram anunciados, mas o mercado doméstico não ficou de fora, com as rotas Fortaleza – Juazeiro do Norte – Guarulhos, Fortaleza – Belo Horizonte e Fortaleza – Parnaíba.

Também houve aumento da frequência em rotas consideradas estratégicas, como São Paulo (Congonhas), São Luís, Teresina, Recife e Manaus.

Diante dos resultados, a expectativa da Setur é que o segundo semestre mantenha o ritmo de crescimento, impulsionado pela alta temporada nas praias, pelo turismo de negócios, parceria com operadoras e, sobretudo, pela busca de novos voos.

Leia mais Ceará já recebeu mais de 36 mil turistas internacionais em 2025

Sobre o assunto Ceará já recebeu mais de 36 mil turistas internacionais em 2025

Ponto destacado pela Secretaria para explicar a expansão são “os investimentos constantes do Governo do Estado na promoção do destino, especialmente os novos voos de 2025 anunciados”.

Em 2025, destaca o comunicado, o Ceará lançou o Plano de Promoção Turística Ceará Travel Show, que mira a presença do Estado em mercados nacionais e internacionais, e em estreitar relações com companhias aéreas e operadores de turismo.

Para o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, os resultados são essenciais para consolidar o Ceará no mapa mundial do turismo.

“Estamos fortalecendo nossos destinos, gerando emprego, renda e valorizando aquilo que nos torna únicos. Seguiremos firmes, confiantes de que a expectativa é ainda mais promissora para a alta estação”, frisou, em nota, o secretário.

Irã: ataques danificam usina nuclear e geram temor de vazamento

Mais notícias de Economia