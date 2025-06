Demanda do Nordeste sobe e Mercado Livre reduz em até 55% custo com frete

Foto: Vinicius Stasolla/Divulgação Mercado Livre MERCADO Livre anuncia benefício para parceiros do Norte e Nordeste

Com aumento de demanda de clientes das regiões Norte e Nordeste, a plataforma de e-commerce Mercado Livre anunciou a redução em até 55% dos custos de envio de mercadorias para vendedores das duas regiões.

(Veja abaixo quais os empreendedores que terão direito ao benefício.)

Conforme comunicado da companhia, a medida visa garantir condições mais favoráveis para que os vendedores possam ampliar seus negócios, aumentar o sortimento na plataforma e impulsionar as vendas.

O e-commerce tem experimentado um crescimento substancial da demanda das duas regiões, especialmente após anunciar frete grátis para compras a partir de R$ 19 para todo Brasil.

Somente no dia 6/6, data do lançamento da medida, o volume de vendas no Norte e Nordeste saltaram 131% e 106%, respectivamente.

O diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, destaca que o movimento positivo das vendas também se reflete na agregação de novos parceiros. Somente no primeiro trimestre de 2025, o número de empreendedores do Norte e do Nordeste cresceu 42%.

"Evidencia a força e a relevância desses mercados para o e-commerce brasileiro", continua.

Ainda conforme Luiz, o Mercado Livre já havia reduzido em até 40% os custos de envio para vendedores de todo o Brasil, no primeiro quadrimestre. "Agora, damos mais um passo importante ao ampliar esse benefício em regiões com grande potencial de crescimento", completa.

Mercado Livre logística Nordeste Crédito: Ascom Mercado Livre/Divulgação

Os empreendedores beneficiados com a redução de custos de envio serão aqueles que vendem produtos a partir de R$ 79, de todas as faixas de peso, enviados por meio da coleta do Mercado Livre ou de agências.

Segundo a companhia, esse movimento faz parte da política de fortalecimento da logística, o que os fez alcançar índices expressivos de eficiência no primeiro trimestre.

O Mercado Livre comunicou ao mercado que neste período obteve 50% das entregas realizadas em até 24 horas, e 74% em até 48 horas.

Produtos mais vendidos por estado: Ceará se destaca em kits de camisetas

No primeiro trimestre de 2025, as vendas na plataforma Mercado Livre para as regiões Norte e Nordeste se destacaram com crescimentos nas vendas de produtos de saúde, bem-estar, autocuidado e estilo de vida.

No Ceará, o produto mais vendido foi um kit de cinco camisetas masculinas.

No Nordeste, a creatina é o produto com maior destaque nas vendas, principalmente nos estados do Maranhão e Alagoas, onde as vendas aumentaram mais de 535% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no Norte, as vendas de whisky e cerveja cresceram mais de 500%, acompanhadas por alta demanda de fios elétricos e roupas masculinas.

O Mercado Livre também captou uma diversificação no perfil de consumo, com adesão cada vez maior de consumidoras (+55%) e jovens de 18 a 24 anos (+52%) no Norte. Enquanto no Nordeste, destaque para o público acima de 55 anos (+39%).

