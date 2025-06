BNB aplica mais de R$ 1 bi em crédito para inscritos no CadÚnico

Foto: Gabriel Morais A ação já beneficiou mais de 112 mil clientes, sendo 68% mulheres, em toda a área de atuação do Banco, que inclui, além do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor médio das operações é de R$ 9.190

O Banco do Nordeste (BNB) superou a marca de R$ 1 bilhão de crédito contratado através do programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa do Governo Federal voltada à inclusão produtiva de empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).



Lançado em 2024, o programa “Acredita” é operacionalizado pelo Crediamigo, linha de microcrédito do Banco do Nordeste que adota uma metodologia baseada em orientação ao uso do crédito, proximidade com o cliente e operações simplificadas. Para quem está inscrito no CadÚnico, os juros partem de 0,82% ao mês.

No Ceará, o programa já contabiliza 28.500 contratos de crédito, somando R$ 226,5 milhões em valores concedidos. Nesse recorte, o valor médio por operação é de R$ 7.900.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 20, durante evento na sede da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande (PB). Na ocasião, foi renovado um acordo de cooperação com o governo da Paraíba, voltado à identificação de beneficiários e qualificação de clientes para a concessão de crédito.



Desde o início da iniciativa, mais de 112 mil clientes foram beneficiados, sendo 68%, mulheres. O programa é válido em toda a área de atuação do BNB, que inclui os estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor médio das operações é de R$ 9.190.



Segundo o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, os resultados refletem o alcance da política pública: “O Banco do Nordeste tem orgulho de ser o maior operador dessa política pública, que já superou R$ 1 bilhão em operações contratadas em menos de um ano. Esse resultado mostra que estamos promovendo inclusão produtiva, apoiando o empreendedor, gerando renda e movimentando a economia das comunidades onde atuamos”, afirmou.



O evento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do senador Veneziano Vital do Rego, do presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, além de outras autoridades.

Banco apresenta Carreta BNB como nova unidade itinerante de atendimento

Durante o evento, também foi apresentada a Carreta BNB - Unidade móvel de atendimento, que funcionará como uma agência itinerante do banco. A estrutura foi projetada para circular nos principais eventos apoiados pela instituição, oferecendo atendimento ao público em regiões estratégicas.

De acordo com Paulo Câmara, a carreta amplia a visibilidade da marca e fortalece a presença institucional do banco em sua área de atuação. “Ela nos dá mais agilidade e estrutura para participar de eventos de forma efetiva, com atendimento de qualidade e orientação direta ao público”, explicou.



