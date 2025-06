Com perda potencial de R$ 3,2 mi no CE, empresas com score PJ alto sofrem com risco de falência

Foto: FABIO LIMA SERASA Experian lançou pesquisa inédita que aponta risco de falência para empresas com score alto

A capacidade de tomar créditos e pagá-los em dia não tem sido garantia de longevidade para quase 20% das empresas brasileiras que possuem score PJ alto.

Levantamento da Serasa Experian aponta que esse perfil de negócio com pontuação para garantir financiamentos tem se destacado negativamente e apresenta grau de risco de falência elevado.

O estudo é inédito e mostra que mesmo as que possuem nível acima de 700 podem ter a chance de encerrar suas atividades nos próximos 12 meses.

Para chegar aos resultados, dados do novo indicador de Longevidade dos negócios e de seu modelo de Score PJ foram cruzados.

A partir disso, a pesquisa aponta que, ao nível nacional, os CNPJs com score de crédito alto que correm risco de encerrar suas atividades têm o potencial de acarretar uma inadimplência de mais de R$ 195 milhões ao mercado.

No Ceará, esse perfil tem um potencial de gerar um prejuízo estimado em R$ 3,2 milhões. Esse montante representa aproximadamente 10% do total do Nordeste, onde o valor foi calculado em R$ 32,11 milhões.

O diretor de Serviços de Crédito da Serasa Experian, Giresse Contini, explica que os números estão em consonância com o atual cenário do mercado brasileiro, em que mais de 2 milhões de CNPJs encerram suas atividades todos os anos.

Ele destaca ainda que a pesquisa aponta que quase 17% das empresas que possuem score alto não estão garantidas em continuar com as portas abertas no longo prazo.

Para Giresse, do ponto de vista dos credores, os dados evidenciam que, tão importante quanto saber se o cliente tem condições de pagar uma dívida, "é saber se ele continuará em atividade por tempo suficiente para o pagamento de seus compromissos financeiros", pontua.





Do ponto de vista dos empreendedores, o diretor da Serasa Experian analisa que é inegável que o impacto do ambiente macroeconômico esteja impactando as companhias.

"Nesse contexto, mesmo empresas que possuem um Score elevado podem sofrer consequências no seu negócio por conta de uma conjuntura de desaceleração econômica e do consumo. Somado a isso, uma taxa de juros no maior patamar em décadas. O cenário econômico adverso faz com que as empresas sejam testadas", afirma.

A questão da melhor formação em gestão financeira como maneira para aumentar a longevidade dos negócios é outro ponto.

Um empreendimento pode estar adimplente com todas as suas obrigações, mas sem uma gestão eficiente do negócio, pode ter problemas na capacidade de operar e manter o bom funcionamento da companhia, pontua Giresse.

"Por isso, existem empresas que, mesmo com histórico positivo em relação à quitação de parcelas, acabam deixando de operar fechando as portas."

ALTO SCORE PJ, MAS GRAVE RISCO DE FALÊNCIA

19,7% das empresas com Score PJ acima de 700 correm alto risco de falência em até 12 meses

28% das empresas com Score PJ abaixo de 400 correm alto risco de falência em até 12 meses

IMPACTOS PROJETADOS CASO OS NEGÓCIOS DECLAREM FALÊNCIA:

Brasil:

R$ 195 milhões

Nordeste:

R$ 32,11 milhões

Ceará:

R$ 3,2 milhões

Fonte: Serasa Experian