Fábrica de calçados no Ceará inicia projeto de exportações para a Espanha

Foto: ALEXANDRE RAUPP SCHEBELA/ Divulgação CONSIDETANDO todas as vendas da Vulcabras, o mercado brasileiro representa 94% do total

A Vulcabras, que possui fábrica instalada no Ceará, iniciou um projeto piloto para exportar a linha de tênis Família Corre, da Olympikus, para a Espanha, de olho na expansão. A informação é do CEO, Pedro Bartelle, em entrevista exclusiva ao O POVO.

"O objetivo é testar o mercado e avaliar potencial, com crescimento gradual. Isso reforça que o tênis da Olympikus, pela sua tecnologia e brasilidade no design, tem potencial para crescer além das nossas fronteiras."

A decisão faz parte de uma estratégia da empresa, que mira uma maior ampliação internacional. Hoje, a América Latina, especialmente a Argentina, é o principal destino externo. Mas, considerando todas as vendas da companhia, o mercado brasileiro representa 94% do total.

Ao todo, só na fábrica de Horizonte, a 43,5 quilômetros de Fortaleza, são gerados mais de 12 mil empregos. O foco da sede da companhia no Estado é a produção dos calçados de performance esportiva, trabalhando também com parcerias japonesa (Mizuno) e americana (Under Armour).

"Em 2025, a empresa segue investindo na unidade, tanto em tecnologia quanto capacidade de produção, principalmente em função do crescimento da Família Corre, linha de tênis da Olympikus, marca própria da Vulcabras, que busca facilitar acesso do brasileiro à corrida de alta performance", explica Pedro Bartelle.

Esta linha, inclusive, representa 15% do faturamento da marca. Além disso, a sede no Ceará produziu o primeiro par do tênis "Corre Supra", em março de 2024, para competir com linhas estrangeiras.

No entanto, o CEO da Vulcabras aponta que um dos maiores desafios do mercado calçadista, no geral, é a concorrência com as fabricantes asiáticas, que têm custos de mão de obra mais baixos e fortes subsídios governamentais.

"Mesmo com essas condições desiguais, conseguimos nos destacar frente aos asiáticos em função de nossa alta produtividade e de nosso modelo de negócios verticalizado [...] Mas, certamente, se tivéssemos condições iguais poderíamos ser iguais ou maiores que os asiáticos em volume de produção e vendas."

Programa de capacitação com o Sesi



Outro ponto ressaltado por Pedro Bartelle é o investimento, realizado pela empresa em treinamento e capacitações, tanto para a especialização quanto para a educação escolar.

São estimados a qualificação mais de 1.200 profissionais em todas as suas unidades por ano para o primeiro emprego.

Há ainda um programa de educação complementar, em parceria com o Sesi, para alfabetização no 1º ano e 2º grau para profissionais das suas fábricas (em Horizonte, Ceará, e Itapetinga, na Bahia), formando mais de 2 mil alunos desde 2012 em todas as suas unidades.

Em relação à sustentabilidade, o CEO aponta que as práticas vão do design dos produtos à fabricação. Uma delas é o processo de economia circular, com reaproveitamento de materiais como borracha, EVA e plástico.

"Somente em 2023, foram reduzidas 1.556 toneladas de resíduos, evitando o equivalente a 1.443,9 toneladas de CO₂. A empresa também se destaca pelo uso de energia eólica desde 2022, medida que permite uma redução de 15.600 toneladas de CO₂ ao longo de 13 anos — equivalente ao plantio de 67 mil árvores."

No uso de recursos hídricos, a Vulcabras reaproveitou 63.463 m³ de água em 2023. A estação de reuso de efluentes permitiu reutilizar 66% dos efluentes para irrigação de jardins, limpeza de área comum e descargas de vasos sanitários.

O setor de Logística no Pecém | Raio X

Mais notícias de Economia