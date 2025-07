Crédito para agricultura familiar deve chegar a R$ 1,6 bi no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR As contratações do Plano Safra 2025/2026 da Agricultura familiar devem atingir R$ 1,6 bilhão no Ceará.

As contratações do Plano Safra 2025/2026 da Agricultura familiar devem atingir R$ 1,6 bilhão no Ceará. A projeção foi dada pela secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, em entrevista ao Guia Econômico, da rádio O POVO CBN.

No Brasil, serão R$ 89 bilhões para impulsionar a agricultura familiar. Os recursos poderão ser usados para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, etc.

Fernanda explicou que no último ciclo, que encerrou em junho, a modalidade cresceu 100% no Estado, em relação aos dados de 2022. O percentual ficou acima da média da região, que foi de 92%.

"A gente saiu de um patamar de R$ 676 milhões, em 2022, e chega em 2025, com R$ 1,3 bilhão acessados em 134 mil operações. Ou seja, são 134 mil agricultores ou agricultoras no Estado que estão sendo beneficiados pelo Plano Safra da agricultura familiar."

Ela explica que a linha Agroamigo, operada pelo Banco do Nordeste, segue como principal ferramenta de acesso. "Esta é uma linha que roda muito e como nós autorizamos um aumento bastante significativo dos volumes do microcrédito, ela também se ampliou bastante. Então, só para ter uma noção, em 2022, o máximo que uma família podia pegar era R$ 6 mil, agora, aumentamos para R$ 12 mil."

Além disso, a secretária explica que as mulheres podem pegar mais R$ 15 mil para um projeto de autonomia financeira e o jovem mais R$ 8 mil. "E se essa família quiser fazer um projeto de transição agroecológica, ou seja, um projeto de culturas variadas que vão ser cultivadas sem uso de agrotóxicos, esse limite vai para 20%. Aí olha que coisa maravilhosa, se pagar em dia ainda, aí o desconto é de 40% aí no Ceará. Então quer dizer que se essa mulher pegou R$ 10 mil, ela só precisa pagar R$ 6 mil."

Na avaliação dela, o novo plano atende 100% da demanda de crédito apresentada pelos bancos. As taxas de juros variam conforme o perfil do projeto. Linhas para produção de alimentos têm juros de 3%; agroecológicos ou orgânicos, 2%; aquisição de tratores e colheitadeiras, 5%; e até 2,5% para máquinas menores (até R$100 mil) voltadas a produtores com renda anual de até R$150 mil.

Outras iniciativas também devem impulsionar o setor, como o programa Mais Alimentos, que financia máquinas de até R$ 250 mil com juros de 5%.



Também foram lançadas novas linhas, como o Pronaf Quintais Produtivos, que financia até R$ 20 mil para mulheres cultivarem plantas medicinais, frutas e pequenos animais em torno da residência, e a linha de adaptação às mudanças climáticas, voltada para irrigação, captação de água e convivência com o semiárido.



Como acessar o crédito

Para acessar qualquer linha do Plano Safra, é necessário ter o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), que pode ser feito em sindicatos, prefeituras ou na EMATERCE. Com o cadastro em mãos, basta procurar uma agência bancária credenciada (como Banco do Nordeste, Banco do Brasil ou Cressol). No caso do Banco do Nordeste, agentes de crédito também visitam comunidades para ajudar na elaboração dos projetos.



