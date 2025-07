Vendas de veículos novos crescem 21,24% no CE

Foto: Samuel Setubal O carro mais vendido no Ceará é o Fiat Mobi e em Fortaleza é o Hyundai Creta

O primeiro semestre de 2025 foi de alta (21,24%) nas vendas de veículos novos no Ceará. No acumulado do ano, 76.782 automóveis foram comercializados no Estado, contra 63.331 em igual período do ano passado.

De janeiro a junho, as motos foram destaque com 50.203 unidades saindo das concessionárias, com uma elevação de 28,14%. Elas foram seguidas dos autos (18.485) e comerciais leves (4.658). Estes dois segmentos formam uma categoria só e tiveram um salto de 8,19% nas vendas em 2025.

Como a base de comparação é menor, os ônibus apresentaram o maior índice, de 86,75%, vindo da variação para 282 unidades de janeiro a junho de 2025 contra 151 em iguais meses de 2024.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 3 de julho, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), associação que representa as concessionárias de automóveis.

Na passagem dos meses, no entanto, o mercado automotivo apresentou baixa de 6,18% no Ceará. Foram 13.882 veículos comercializados em junho contra 3.427 em maio. As principais quedas vieram de autos (-3,8%) e comerciais leves (-17,34%). Estes dois em conjunto apresentaram retração de 6,71%. (Beatriz Cavalcante)