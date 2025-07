Movimentação no Porto do Pecém cresce 10% no primeiro semestre de 2025

Foto: AURÉLIO ALVES Na cadeia logística do transporte marítimo, o porto é considerado um hub

A movimentação de cargas do Porto do Pecém cresceu 10% no primeiro semestre de 2025 em comparação com igual período do ano passado. Ao todo, foram 9,9 milhões de toneladas contra as 8,9 milhões de 2024.

“Esse resultado destaca o papel estratégico do Pecém como terminal multicargas, com capacidade para operar granéis sólidos, granéis líquidos, contêineres e cargas gerais em seus 10 berços de atracação”, informou a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A.), nas redes sociais.



Na cadeia logística do transporte marítimo, o porto é considerado um hub, conectado por sete linhas de cabotagem, para operações no mesmo país, e três de longo curso, ou seja, internacionais.

Veja os resultados do primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, a movimentação de contêineres apresentou crescimento: foram 235.186 TEUs, sigla que identifica o contêiner de 20 pés (aproximadamente 6 m). O resultado já foi 16% maior que o obtido ante igual período de 2023.

Já as cargas movimentadas de cabotagem, isto é, com destino a outros portos do Brasil, foram de 5,8 milhões de toneladas nos seis primeiros meses do ano, um avanço de 9% ante igual período de 2033.

Os principais produtos desembarcados na cabotagem eram minérios, cereais, combustíveis minerais, plásticos e suas obras. Enquanto o sal, ferro fundido, cereais, plástico e suas obras foram destaques na parte de embarque da cabotagem.

Cerca de 3,1 milhões de toneladas de cargas também foram movimentadas na navegação de longo curso a outros países. Um crescimento anual de 16% entre os primeiros semestres de 2024 e 2023.

Combustíveis minerais, máquinas e ferro fundido foram os principais produtos desembarcados no longo curso. Além de ferro fundido e combustíveis minerais, os embarques do longo curso tiveram destaque de sal e minérios no período.

Hub de hidrogênio verde no Ceará: Vantagens competitivas e impactos socioeconômicos

Mais notícias de Economia