Número de pizzarias cresce 11% no CE e Fortaleza é 5º principal mercado

Foto: Davi Maia / Divulgação Ceará tem mais de 1,2 mil pizzarias em funcionamento

Fortaleza é a quinta capital do Brasil em tamanho do mercado de pizzarias, segundo levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). A quantidade de estabelecimentos abertas no Ceará em 2024 chegou a 1.257, crescimento de 11,24%.

O avanço do mercado local é superior à média nacional. No País, existem 36.568 estabelecimentos, crescimento de 7,25% no índice geral de pizzarias ativas. O relatório ainda revela que no último ano houveram 48% menos fechamentos do que em 2023, totalizando 5.282 pizzarias inativas ou encerradas em 2024, menor número desde 2017.

No Ceará, o cenário é parecido. Muitas pizzarias abrem e poucas fecham. Em 2023, foram 445 fechamentos. Já em 2024, foram 196, queda de mais de 55%.

Para Leandro Goulart, presidente da Apubra, a quarta edição do levantamento indica um setor aquecido com o aumento da concorrência e a necessidade de diferenciação.

“Neste momento, o segmento de pizzarias caminha para uma fase mais madura, com crescimento sadio, queda nos fechamentos, interiorização e profissionalização da gestão, e se mostra como uma oportunidade para investidores atentos à demanda regionalizada e à experiência como diferencial competitivo”, comenta.

O levantamento mostra ainda que, apesar de grandes capitais do Sul e Sudeste dominarem na quantidade de oferta, estados nordestinos têm se destacado, principalmente Ceará, Maranhão e Bahia.

No âmbito regional, a Bahia é quem possui a maior quantidade de CNPJs que vendem pizza, com 29,1% do total da região (5.994), seguido do Ceará (21%) e Pernambuco (14,4%).

Em terras cearenses, além da Capital concentrar 46% das pizzarias, há boa presença em diversos municípios, como Juazeiro do Norte, Maracanaú, Caucaia, Eusébio e Sobral.

Vignoli destaca que pizzas seguem alvo de grande preferência dos clientes Crédito: Divulgação/Vignoli

Neste momento de aquecimento do setor, Marianny Jorge, diretora Operacional do Vignoli, destaca que a experiência da rede de restaurantes iniciou com pizzas e depois evoluiu para um restaurante italiano. Mesmo com o cardápio vasto, o prato que fez o negócio crescer continua no gosto do público. E ações como o Dia da Pizza geram movimentos como promoções e lançamentos de novos sabores.

Marianny conta que o grupo conta com três marcas, Vignoli, Vignoli Cucina e Pizza Viggi, e em todas a iguaria está nos cardápios. Em meio à alta demanda presencial e no delivery, a executiva diz que vendem mais de 30 mil pizzas por mês, número mais de 30% mais do que no ano passado.

Esse movimento motiva o grupo a expandir seus negócios. Presentes no Ceará, Piauí e Maranhão, inauguram neste ano unidades em Natal (RN) e Manaus (AM), e no próximo chegam a Maceió (AL).

"A pizza é um dos pratos principais na mesa do brasileiro e tem protagonismo no nosso cardápio. É a queridinha dos nossos clientes".

Vendas de pizza no delivery se destacam

Nos seis primeiros meses deste ano, os cearenses foram os que mais pediram pizzas pela plataforma do iFood no Nordeste. No ranking nacional, o Ceará aparecem em quinto lugar.

A empresa confirma que 2,5 milhões de pedidos para pizzarias partiram do Ceará, um aumento de 12% na comparação com o igual período do ano passado.

Nacionalmente, a pizza de calabresa lidera o ranking de sabores favoritos dos brasileiros, seguida por pizza de frango com catupiry e pizza de mussarela. Levantamento também aponta que o fim do ano é o período com maiores pedidos de pizza, com novembro e dezembro ultrapassando 9 milhões de pedidos.



Mais notícias de Economia