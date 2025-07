Ordem para obras do VLT Arena Castelão será dada até o começo de agosto

Foto: Samuel Setubal ESTAÇÃO do VLT entre Aeroporto e Castelão terá percurso de 12 minutos e passará por cinco bairros

A ordem de serviço para as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que irá do Aeroporto Internacional Pinto Martins até a Arena Castelão será dada entre o fim de julho e começo de agosto. O prazo estimado de intervenções é de 24 meses, findando em 2027.

A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que concedeu entrevista ontem à rádio O POVO CBN.

O consórcio VLT Aerocastelão, formado pelas empresas Vipetro Construções e Montagens Industriais, Construtora Gaspar e MPE Engenharia e Serviços, foi o vencedor da licitação.

A obra é esperada desde a Copa do Mundo de 2014 e agora servirá para a Copa do Mundo Feminina de 2027, sediada em Fortaleza.

Conforme a licitação, o investimento total e já garantido será de R$ 180 milhões, para um trajeto de 5,1 quilômetros, com duração de 12 minutos entre os locais. Para a realização, durante o pico da obra, estima-se cerca de 350 empregos diretos.

Em relação à mobilidade urbana, o projeto inclui a implantação de duas novas estações denominadas CEU e Castelão. Vale frisar que o projeto do ramal do VLT inclui um percurso que combina seções elevadas e ao nível do solo.

Na entrevista à rádio O POVO CBN, Elmano destacou o modelo de licitação realizado, em que a empresa vencedora desenvolve e executa o projeto. "Acho isso bom porque a empresa não fica colocando culpa em quem fez o projeto."

Além disso, o chefe do Executivo estadual detalhou que fez a primeira reunião com o consórcio, solicitando que 20% do planejamento já comece a ser posto em prática, para ir fazendo os demais. "Imagino que já a partir de agosto teremos obra acontecendo no VLT", complementou.

Para o projeto já se prevê a integração com a mobilidade de Fortaleza, tanto com bicicletas quanto ônibus.

A estimativa do tempo de percurso entre o Aeroporto de Fortaleza e a Arena Castelão é de 12 minutos, com uma velocidade média do trem de 40 km/h, podendo chegar a 60 km/h. (Beatriz Cavalcante)

