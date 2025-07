Lula assinou MP para instalar Data Center no Pecém

Foto: RICARDO STUCKERT  LULA liberou aporte de R$ 1,4 bilhão para as obras da Transnordestina

O presidente Lula assinou, hoje, 18 de julho, em Missão Velha, Medida Provisória (MP) para permitir a instalação do Data Center do Pecém. A MP propõe alterar a Lei 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). A iniciativa condiciona a aprovação para instalação de novas empresas na ZPE ao uso de fontes renováveis de energia.

Lula destacou a persistência do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas, para que ele assinasse o documento. De acordo com o presidente, os dois estavam "todo santo dia", em Brasília. "Um vai de manhã, e outro vai à tarde. E, quando não vai lá, um telefona de tarde e outro de manhã", disse Lula.

O presidente informou que a MP vai garantir que o Ceará tenha um data center de grande porte e espera que outros estados também sigam o exemplo.

Liderado pela empresa Casa dos Ventos, o Data Center do Pecém é um projeto ambicioso que está sendo desenvolvido no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no Ceará, com investimentos estimados em R$ 50 bilhões. Visa atrair grandes empresas de tecnologia para processar seus dados no local, utilizando energia renovável.

O projeto está localizado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Cipp e busca consolidar o Ceará como um polo de infraestrutura digital. A ideia é utilizar energia renovável, como a eólica e solar, para alimentar os equipamentos, aproveitando o potencial do Ceará nessa área.

A construção deverá gerar cerca de 13 mil empregos diretos, enquanto a operação deve criar 2.800 empregos diretos, todos de nível superior e especializados em Tecnologia da Informação.

O resfriamento dos equipamentos do data center pode demandar grande quantidade de água, o que tem gerado discussões sobre o consumo e possíveis impactos ambientais.

