Transnordestina deve ter conclusão adiantada em um ano e meio, diz empresa

Foto: RICARDO STUCKERT  LULA liberou aporte de R$ 1,4 bilhão para as obras da Transnordestina

A ferrovia Transnordestina deve ter a conclusão das obras adiantada em um ano e meio, com previsão de atividade total até 2028, segundo estimou Tufi Daher, presidente da Transnordestina Logística SA -empresa responsável pelos projetos.

O adiantamento se dá após a confirmação dos recursos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia realizada no início da tarde desta sexta-feira, 18, em Missão Velha, a 527,3 quilômetros de Fortaleza.

Lula assegurou que não faltará dinheiro para concluir a ferrovia. Durante o evento, o presidente anunciou mais R$ 1,4 bilhão. Ele, no entanto, reconheceu que as obras já deveriam estar concluídas

“Eu imaginei que ela fosse acabar em 2012. Eu saí em 2010, voltei à Presidência 13 anos depois e essa ferrovia tinha andado muito pouco. Aliás, já não se tinha mais interesse em fazer essa ferrovia. E eu assumi a responsabilidade de que nós vamos concluir essa ferrovia, custe o que custar. E vamos fazer ela entre o Porto de Pecém e o Porto de Suape e Eliseu Martins, no Piauí, igual estava no projeto”, afirmou o presidente.

Em seu discurso, Lula revelou que o empreendimento foi um pedido feito a ele por Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, morto em 2005. “Foi o pedido de um amigo”, afirmou.

As dificuldades para a execução da obra foram relembradas por Lula. “Todo dia tinha um problema. Era problema na justiça; era problema no meio ambiente. Eu imaginava que iria acabar em 2012”, comentou. Mas, desta vez, segundo Lula, a obra vai ser concluída. "Vai demorar um pouco mais? Vai. Vai custar mais dinheiro? Vai. Mas o Nordeste precisa dessa obra”, comentou.

"A Fase 2, que tem 35% das obras concluídas, tinha previsão de iniciar as obras em 2027. Mas nós vamos adiantar em 1 ano e meio. Vamos fazer junto com essas obras aqui. Entre 2027 e 2028 vamos acabar as obras até Eliseu Martins", afirmou Daher.

No total, a Transnordestina tem 1.209 km de extensão e passa por 53 municípios, com início em Eliseu Martins (PI) até o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).

Ampliação do impacto

O presidente da TLSA ainda afirmou que o montante de R$ 1,4 bilhão anunciado por Lula deve ser destinado aos lotes 9 e 10 - os últimos que não tinham contrato firmado e que correspondem aos últimos 97 km da ferrovia.

Com os recursos, ele acrescentou que o número de operários empregados diretamente vai dobrar até o fim do ano, chegando a 8 mil trabalhadores na construção e atividade de 1,1 mil máquinas pesadas.

"É uma obra de uma pujança espetacular. A Transnordestina vai mudar a cara do Nordeste e aproximar mercados de exportação. Quero fazer uma convocação ao senhor, presidente, para que volte em outubro deste ano porque vamos ter 3 eventos espetaculares", afirmou.

Daher se referiu, inicialmente, ao início da operação comissionada entre Eliseu Martins (PI) e Iguatu (CE), com grãos. Depois, a instalação de trilhos e dormentes que teve a ordem de serviço assinada para mais um trecho nesta semana e, por fim, a liberação do último R$ 1 bilhão de outro desembolso anterior, de R$ 3,6 bilhão.



O ministro da Educação, Camilo Santana, relembrou a época em que era governador do Ceará e o empenho em articular a retomada das obras. “Essa obra ficou quatro anos paralisada no governo passado. Ela vai gerar oportunidades de emprego e negócios por todo o estado do Ceará, disse o ministro.

Já Elmano de Freitas, governador do Ceará, reforçou a importância da obra para o desenvolvimento econômico da região do Cariri. “Só de imaginarmos que aqui estarão trabalhando 8 mil pessoas. Essa região do Cariri é hoje um polo calçadista, parte desses calçados são para exportação e poderão ir nesse trem até o Porto do Pecém. Essa obra vai permitir darmos as mãos juntos ao Governo Federal.

