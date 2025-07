Fábrica de estruturas de aço leve projeta dobrar produção até 2028

Foto: Divulgação Empresa pretende dobrar produção até 2028

A empresa juazeirense Trevo Drywall, única brasileira a produzir estruturas de aço leve para construção civil, pretende dobrar sua produção até 2028. De acordo com o líder regional Alex Lima, a fábrica da companhia passa por um processo de expansão dividido em duas etapas.

Nesta primeira fase, prevista para ser concluída até o fim deste ano, a produção saltará dos atuais 15 milhões para 20 milhões de metros quadrados de estruturas de aço leve. Em seguida, uma nova ampliação permitirá alcançar a marca de 30 milhões de metros quadrados até o final de 2028.

“O aumento da fábrica é exatamente por conta dessa necessidade que a gente vem tendo, o mercado aumentando o fluxo de uso do drywall e a gente precisa ter essa demanda para atender”, afirmou Alex em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta quarta-feira, 23.

A companhia fornece atualmente o material utilizado na construção do primeiro condomínio residencial com estrutura de aço leve no Ceará, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entre as vantagens do sistema de construção a seco, Alex destaca o menor peso, a agilidade na execução e a redução na geração de entulho.

“É um sistema que substitui a alvenaria convencional que todos nós já conhecemos”, explicou.

(com Agência UFC)

Caravana UFC 70 anos - Apresentação



Mais notícias de Economia

Obra

A companhia fornece atualmente o material utilizado na construção do primeiro condomínio residencial com estrutura de aço leve no Ceará, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Texto coluna fina