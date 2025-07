Fortal 2025: impacto pode chegar a R$ 1,2 bi e 20 mil empregos, diz Prefeitura

Foto: Fernanda Barros/O POVO A primeira edição do Fortal foi realizada em 1992. O evento, um "Carnaval fora de época", traz diversos turistas a Fortaleza

Um dos maiores eventos do calendário turístico, o Fortal 2025 terá um impacto econômico que pode chegar a R$ 1,2 bilhão, de acordo com estimativas do Observatório do Turismo de Fortaleza, núcleo de pesquisa da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).



Somente de movimentação direta, a micareta deve injetar R$ 894,3 milhões, incluindo despesas com hospedagem, alimentação, entretenimento, compras e transporte.

Além do aspecto financeiro, o levantamento também aponta uma intensificação no mercado de trabalho: a expectativa é que mais de 20 mil empregos formais e informais sejam criados durante o período da festa.

Em relação ao turismo, a projeção é atrair cerca de 150 mil visitantes à Capital. Esse volume representa 32,5% do total estimado para o mês de julho, que deve receber mais de 460 mil visitantes. A estadia média é de sete dias e gasto médio individual de R$ 5.962,10.

Outro ponto é que a ocupação hoteleira para o período já atinge 92%, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE).

A secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, avalia o Fortal como um exemplo da força do turismo de eventos da cidade.

“Além de atrair milhares de visitantes, movimenta diversos setores da economia, do entretenimento à rede hoteleira, da gastronomia aos serviços. Temos trabalhado de forma estratégica para consolidar Fortaleza como um destino competitivo, diverso e atrativo o ano inteiro, e essas estimativas mostram que estamos no caminho certo para fortalecer ainda mais essa vocação.”

O Fortal 2025 acontecerá na tradicional Cidade Fortal, localizada no bairro Manoel Dias Branco, com um público estimado de 200 mil pessoas. A festa acontece entre os dias 24 e 27 de julho e terá atrações como Bell Marques, Ivete Sangalo e Léo Santana.

