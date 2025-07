Morango do amor: fruta dobra de preço no varejo e esgota no atacado da Ceasa Ceará

Foto: João Filho Tavares EMPRESÁRIO João Redkan teve de reforçar a produção do doce na última semana

A febre do morango do amor chegou aos preços praticados no Ceará. De acordo com dados das Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-CE), o valor da fruta dobrou no varejo, em uma semana, chegando a R$ 100 a caixa com quatro bandejas.

A oferta do produto já acabou nas centrais de Tianguá (Ibiapaba), Barbalha (Cariri) e, no atacado Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza - RMF), restando apenas as vendas individuais, conforme Odálio Girão, analista de Mercado da Ceasa-CE.

O especialista explicou que a safra do item se dá de abril a dezembro e que o Estado adquire, sobretudo, da Bahia e de Minas Gerais, este com a maior produção do Brasil.

Inclusive, em termos mundiais, o País é o oitavo mercado de morango, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que é uma agência especializada da ONU, que trabalha para combater a fome e a insegurança alimentar globalmente.

A próxima remessa é aguardada agora para domingo, o que vai preencher, pelo menos na Ceasa de Maracanaú, os cinco boxes que comercializam a mercadoria por lá.

Para se ter uma ideia, no atacado, no Cariri, o preço subiu 20% de uma semana para outra. Mas se comparar com a precificação de um ano para o outro (junho/2025 x junho/2024), a alta foi de 13,5%. Custava R$ 46,75 o quilo do morango e pulou para R$ 49,65.

Na análise do primeiro trimestre deste ano (janeiro a março) e do valor praticado no mês de junho, Odálio frisou que o aumento foi bem maior, alcançando 44,6%.

Já na prévia da inflação oficial, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), divulgada nesta sexta-feira, 25 de julho, o morango não é avaliado para a Grande Fortaleza.

Porém, no País, o avanço foi de 1,56% na passagem de junho para julho e de 46,02% no acumulado de janeiro a julho frente a igual período de 2024.

Estoque de morango no Ceará

Houve uma redução na oferta do morango, em junho, comparando com maio. Passou de 140 para 130 toneladas de um mês para o outro.

“O morango, nos mercados da Ibiapaba, que é em Tianguá, e também lá no Cariri, em Barbalha, a oferta de morango foi esgotada ontem (quinta-feira, no atacado) nos dois mercados, devido à febre que foi. O morango do amor chegou e consumiu todo o morango daqueles dois mercados. Aqui ainda tem uma quantia em reserva, mas o preço continua de R$ 45 a R$ 50, no mercado local do atacado da Ceasa”, destrinchou o analista de Mercado da Ceasa-CE.

Sobre o estoque nas Ceasas, o especialista detalhou que domingo, 27 de julho, à noite, chegam os caminhões climatizados no Estado. São cerca de 32,5 toneladas por semana.

“Com o ingresso do morango a partir de domingo à noite, que vamos ter o termômetro se esse estoque vai continuar em preços em alta ou se vai reduzir o consumo”.

Onde se produz morango no Brasil



De acordo com Odálio, o morango premium enfrenta um marketing alimentar “pesado” devido à febre do morango do amor e chegou ao mercado local.

Trata-se da variedade BRS Fênix, que é uma das novidades, com frutos maiores, mais doces e de coloração intensa. Permite colheita antecipada e produção por até sete meses.

As Serras Gaúchas, em área de lajedo, e na cidade de Feliz, é onde se encontra essa qualidade.

Mas, ele detalhou que o País se destaca na América Latina com a cultura do morango na totalidade, sobretudo em municípios do estado de Minas Gerais (Pouso Alegre, Estiva e Bom Repouso).

Já em São Paulo o produto é encontrado principalmente em Atibaia, capital do morango, Campinas e Mogi das Cruzes.

No Paraná, o especialista lista São José dos Pinhais e Jaboti. Além da produção no Espírito Santo, Santa Catarina e até no Distrito Federal.

Para os mercados do Nordeste, o item vem principalmente do município de Boninal, na Bahia, e Santa Rita de Caldas, Bom Repouso, Estiva e Pouso Alegre, em Minas Gerais. São Paulo também envia para os vendedores locais, por meio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de SP (Ceagesp).

Morango do amor nos supermercados

Com 103 estabelecimentos no Ceará, a Rede Uniforça confirma procura maior da fruta devido ao viral morango do amor.

Em nota, frisa que o preço médio da bandeja de morango (250g) está em R$ 17,99, o que antes custava em média R$ 14,99.

Preço deve subir também nas confeitarias

Nas confeitarias, o efeito da carestia nas vendas em atacado já deve fazer com que o preço do morango do amor suba a partir da próxima semana, segundo conta João Redkan, proprietário da confeitaria João do Bolo.

A unidade da fruta envolta de brigadeiro branco e caramelo vai sair de R$ 12 para R$ 15, revelou. Com foco em bolos, João iniciou a produção do morango do amor na última segunda-feira depois de um pedido de uma amiga.

"Quando eu postei no Instagram, começou a viralizar também e todas as pessoas ficaram pedindo e a gente não está conseguindo nem dar conta da demanda", falou.

Em média, ele usava quatro caixas de morango nas quais vêm entre dez e 15 unidades da fruta. Depois do "boom" pelo doce, João precisa de, pelo menos, 20 caixas e ainda deixa clientes na vontade.

A procura acontece tanto na unidade de Maranguape quanto na de Fortaleza. As duas, juntas, chegam a comercializar cerca de 500 unidades do morango por dia, sendo que o negócio principal dele é a produção de bolos.

"Se desse tempo, eu conseguia até fazer mais, mas aí eu teria que parar toda a minha produção apenas para fazer o morango do amor", lamenta.



Veja detalhes sobre o impacto do morango do amor nos preços da fruta

