55% do camarão consumido no Outback no ano passado veio do Ceará

Das 260 toneladas de camarão compradas consumo nos 186 restaurantes do Outback em todo o País, 144 vieram do Ceará. A informação foi divulgada durante café com jornalistas na sede da Bold Hospitality Company, gerenciadora da marca, em São Paulo.

“A gente tem grandes produtores de camarão, a gente consome bastante e algumas das fazendas estão no Ceará, o Ceará com certeza é um grande produtor”, confirmou o CEO do grupo, Pierre Berenstein.

A Bold Hospitality Company é responsável pela gestão das marcas Outback Steakhouse, com ênfase em carnes e com a estética inspirada na Austrália, Abbraccio, de comida italiana, e Aussie, com foco em lanches de frango, no Brasil. Destas, apenas o Outback está presente no Ceará, com três restaurantes na Capital, em três diferentes shoppings: Iguatemi Bosque, Riomar Fortaleza e North Shopping Fortaleza.

Mais Outbacks no Estado?



Uma das metas para 2025 que já está quase totalmente atingida é a expansão de restaurantes no Brasil. A meta, segundo Berenstein, era de 115 novas lojas, cada uma com investimento médio de R$ 5 milhões. Atualmente, foram 113 inaugurados.

Quando questionado sobre planos de expansão no Ceará, o CEO da companhia foi cauteloso afirmando que pretende fortalecer e amadurecer o terceiro restaurante, aberto em outubro de 2024 no North Shopping, mas confessou que há um desejo da marca em criar um hub em Fortaleza. Para Aussie e Abbraccio ainda não há perspectiva de instalação no Estado.

“A gente continua olhando com muita força para expandir e criar o hub e cada vez mais ter mais unidades faz sentido para o desenvolvimento de delivery. Delivery no passado pra gente representava zero e hoje é 15% do nosso negócio, fazendo 100 mil entregas por semana, um dos maiores deliverys do País”.

A região do Cariri também está na mira da rede de restaurantes norte-americana, mas a longo prazo. Recentemente, a marca iniciou um processo de interiorização, ou seja, levando restaurantes também para municípios mais distantes da Capital.

A unidade mais recente desta lógica foi inaugurada em Feira de Santana, a sua primeira unidade no interior da Bahia. Para o Cariri cearense, a Companhia informou estar constantemente analisando, mas, neste momento, é um plano a longo prazo.

Pierre Berenstein também destacou as três questões consideradas importantes para a expansão em Fortaleza e nas demais capitais: “A maioria dos nossos restaurantes está em shoppings. No Brasil a gente tem questões em centros urbanos: uma é estacionamento para carro, a segunda é conforto térmico e outra é a segurança.”

O impacto da taxação do Brasil para o Outback: “A gente vai lidar bem com o que vier”



Sobre a possível taxação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o CEO da Bold afirmou que a empresa seria afetada somente se houvesse reciprocidade por parte do governo brasileiro.

“Quando comecei neste negócio eu era alto e cabeludo e o que eu aprendi nesse tempo é: vamos deixar chegar primeiro de agosto. Mas obviamente a gente já olhou os cenários, a gente tem uma exposição muito baixa com produtos importados. Vamos esperar porque até lá pode ser que os dois se abraçam, fazendo as pazes. O que eu falo é que a gente vai lidar bem com o que vier.”