Dólar vai a R$ 5,58 e Ibovespa cai 1,04% ao menor nível desde abril de 2024

O Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira (B3), iniciou a semana decisiva do tarifaço americano, previsto para o dia 1º de agosto, da forma como encerrou as duas sessões anteriores: em baixa.

Ontem, o índice da B3 oscilou entre 131.550,39 e 133.901,70 pontos, encerrando em queda de 1,04%, aos 132.129,26 pontos. É o menor nível de fechamento desde 22 de abril, então a 130,4 mil.

Já o dólar encerrou o dia com alta de 0,50%, a R$ 5,5899. Foi a maior cotação desde 4 de junho de 2025. A mínima foi de R$ 5,5686 e máxima de R$ 5,6062. O DXY, índice que mede a moeda americana contra uma cesta de pares fortes subia mais de 1%, aos 98,639 pontos.

"A política tarifária é o centro das atenções do mundo agora. Perspectiva de que os EUA estão saindo, de certa forma, vitoriosos nos acordos em que estão fazendo tende a fortalecer o dólar. Mas o real acaba sofrendo bastante. Estamos vendo bastante esforço do Brasil para negociar com os EUA, mas acabamos sendo deixados de lado pelas autoridades americanas", comenta o economista Rafael Prado, da GO Associados.



Mercado de ações

Na B3, assim como nas últimas sessões, o giro permaneceu contido, ontem, a R$ 17,6 bilhões. No acumulado de julho, as perdas do Ibovespa chegam a 4,84%, por enquanto, a caminho de seu pior desempenho mensal desde agosto de 2023, quando havia cedido 5,09%. No ano, o Ibovespa limita o avanço a 9,85%.

No fechamento, as ações de grandes bancos mostraram perdas de até 2,10% em Itaú PN, a principal do segmento. Entre os setores mais pesados do índice, o bancário liderou as perdas, pressionado por dados fracos de concessão de crédito e pelo temor dos impactos das tarifas dos EUA sobre a economia brasileira, observa Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors. "As ações do setor metálico também recuaram, acompanhando a queda de preço do minério de ferro."

Na ponta ganhadora do Ibovespa, São Martinho ( 3,56%), YDUQS ( 2,26%) e Ultrapar ( 2,18%). No lado oposto, Vivara (-5,23%), CSN (-4,42%) e Magazine Luiza (-4,27%).

A comitiva de senadores que está em Washington com a missão de abrir uma nova frente de negociações com os Estados Unidos recebeu com cautela o anúncio realizado no domingo, 27, sobre o acordo entre o governo Donald Trump e a União Europeia. Há uma avaliação de que o acerto não é tão bom para o Brasil e deve deixar o País mais isolado.

O governo brasileiro avisou à Casa Branca que o chanceler Mauro Vieira pode viajar a Washington, nos próximos dias, se for recebido por um interlocutor do presidente americano. Ontem, ele cumpriu agenda na Organização das Nações Unidas (ONU).

Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos, diz que, embora acordos estejam sendo alcançados com outros parceiros, como a União Europeia, Trump já deixou bem claro que não haverá adiamento da data de 1º de agosto. "E isso continua a ir para o preço dos ativos brasileiros, como voltamos a ver hoje na Bolsa."(Agência Estado)





