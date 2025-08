Alckmin: negociações sobre tarifaço devem se intensificar agora

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil ALCKMIN destacou que pretende avançar em todas as convergências

O vice-presidente da República e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, afirmou que as negociações com os Estados Unidos não encerraram com a oficialização das tarifas. Pelo contrário, devem se intensificar agora.

Durante participação no programa Mais Você, da TV Globo, ele disse que a lista de produtos isentos já teria sido resultado de conversas com membros do governo americano.

O vice-presidente acrescentou que as tratativas seguem, independentemente do prazo de vigência da taxa aplicada ao Brasil. "Negociações começam hoje (ontem)", afirmou, dizendo que o foco é reduzir as tarifas e aumentar a lista de exceções. "Vamos trabalhar para preservar empregos, produções e para avançar em abertura de mercados."

Alckmin também disse que eventual conversa direta entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump depende de "preparo". E ressaltou que a decisão de taxar em 50% parte dos produtos brasileiros nos EUA está sendo questionada no Judiciário americano por empresas naquele país.(Agência Estado)

