Pescados é um dos setores que mais preocupa no Ceará

Principal preocupação do governador Elmano de Freitas (PT) entre os setores alvo do tarifaço dos Estados Unidos, os pescados ficaram de fora da lista de 694 exceções e vão enfrentar uma tarifa de 50% a partir do próximo dia 6 de agosto.

A confirmação foi dada ao O POVO por Paulo Gonçalves, diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio). Ele contou que as empresas do setor, agora, estão calculando quanto ainda possuem de estoque para enviar as cargas antes da entrada em vigor dos novos percentuais. "Infelizmente, nenhum produto nosso entrou na lista de exceção. Estamos vendo o que é possível fazer para trabalhar", lamentou.

Gonçalves comentou que o impacto deve se ampliar para pescadores artesanais e armadores, uma vez que todas as empresas que atuam no setor pesqueiro cearense usam dos serviços destes dois profissionais.

Na Compex/Gondomar, na qual ele é sócio-diretor, pouco mais de 300 barcos tinham a pesca adquirida. Outros 500 barcos tinham a compra de lagosta garantida, enquanto mais 80 deles tinham os atuns comprados.

A prática assegurava os envios mensais de cargas para os Estados Unidos, somando cerca de 110 toneladas a 115 toneladas a cada embarque. "Com meus fornecedores, a gente está ajustando para eles suspenderem as entregas por um momento. Quem pode segurar, segura, porque tem muito barco que veio quando a gente disse que ia suspender a compra."

O pescado da Compex/Gondomar, conta o sócio-diretor, encontra clientes em todo o território americano e, no que diz respeito à lagosta, 15% do faturamento da venda do crustáceo está nos Estados Unidos.

Ontem, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, informou que o Governo Federal estuda subsidiar a produção que micro e pequenos empreendedores iriam vender aos Estados Unidos ou incentivar o consumo interno.

Em entrevista ao programa Bom dia Ministro, ele citou o caso dos pescados do Ceará, que poderiam ser adquiridos e redirecionados para a rede pública de ensino. "Estamos pensando em soluções para os bens perecíveis. Imagina o peixe, por exemplo. No Ceará, mais de 50% das exportações do Ceará de peixe vão para os Estados Unidos. Porque são peixes sofisticados. São atuns, lagostas, camarões. Então, esse tipo de produto é difícil você reencaixá-lo." (Armando de Oliveira Lima e Beatriz Cavalcante)