Pix deve permanecer sob gestão pública, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ontem que o Pix vai permanecer como uma infraestrutura pública digital. Esse modelo é importante para evitar que haja conflitos de interesse ao incluir ou retirar participantes do sistema, afirmou.

"Como a gente viu agora também, o Pix revela uma infraestrutura estratégica e crítica para o País, é uma segurança para o País que ele seja gerenciado e administrado para o Banco Central", disse o banqueiro central, durante um discurso no evento Blockchain Rio, no Rio de Janeiro.

No mesmo evento, Galípolo repetiu que é importante aumentar o nível de colateralização para reduzir o custo do crédito no Brasil. Ele vem afirmando que as taxas de juros cobradas do tomador são muito altas, o que diminui a eficiência da política monetária.

"O custo que as pessoas físicas e jurídicas pagam no crédito costuma ser, no Brasil, um múltiplo da Selic", disse o presidente do BC. "Conseguir reduzir essas fricções e apresentar garantias é a maneira correta de reduzir a percepção de risco para quem está concedendo crédito e conseguir reduzir o spread e reduzir a taxa de juros."

Galípolo também repetiu que o Pix em Garantia, que faz parte da agenda evolutiva do sistema de pagamentos, deve permitir a colateralização e reduzir o custo do crédito. (Agência Estado)

pix

Atualmente, o Pix tem 858 milhões de chaves cadastradas, com 250 milhões de transações diárias, em média