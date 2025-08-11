Empresa de ônibus Santa Cecília decreta falência e demite mais de 200 funcionários

Foto: Samuel Setubal ￼A EMPRESA de ônibus era identificada pelo prefixo 36

Após 79 anos de funcionamento, a empresa de ônibus Santa Cecília (ex-Timbira) decretou falência. Os funcionários foram avisados de suas dispensas na sexta-feira, 8 de agosto.

O anúncio ocorre após período em recuperação judicial e dívidas com os colaboradores, que estavam sem receber salários. As informações foram confirmadas pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira.

A Santa Cecília era uma das 14 vencedoras da última concessão do transporte coletivo de Fortaleza, realizada em 2012.

O presidente do Sindiônibus destaca que o encerramento das atividades da empresa é mais um exemplo da situação difícil enfrentada pelo setor, que desde a pandemia observa suas contas se deteriorarem.

“O que fazemos é correr nas outras empresas para tentar mitigar para que a população não sinta esse vácuo no serviço. Mas é realmente uma situação muito difícil, já vem de muitos anos e que não é exclusiva de Fortaleza. Isso está acontecendo em muitas grandes cidades”, explica Dimas.

Desde a pandemia, empresas de ônibus enfrentam crise que ameaça o setor Crédito: Samuel Setubal

Estavam empregados na Santa Cecília algo em torno de 200 colaboradores. Nos próximos dias, o Sindiônibus deve liderar uma força-tarefa para reinserção de parte da mão de obra da empresa que queira seguir no segmento de transportes.

“Estamos esperando porque a empresa precisa primeiro passar pela etapa de rescisão dos funcionários. Depois vamos buscar uma forma de apoiar para conseguir, no menor tempo possível, oportunizar essas pessoas para seu retorno ao mercado de trabalho”, explica.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que acompanha a operação das 31 linhas que eram operadas pela empresa Santa Cecília, que anteriormente contava com uma frota de cerca de 45 veículos.

“Para evitar prejuízos aos passageiros, em parceria com o Sindiônibus, a operação será garantida, utilizando veículos de outras empresas, disponibilizando dez (10) veículos de reserva, garantindo o cumprimento das viagens”, afirma em nota.

