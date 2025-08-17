Desenrola Rural: mais de 3,8 mil contratos já foram renegociados no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR As contratações do Plano Safra 2025/2026 da Agricultura familiar devem atingir R$ 1,6 bilhão no Ceará.

Mais de 3,8 mil contratos de produtores cearenses já foram renegociados pelo Desenrola Rural no Banco do Nordeste (BNB). O número representa 13,78% do total de 27,8 mil renegociações feitas pelo banco em sua área de atuação, que inclui todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O que é o Desenrola Rural?

O Desenrola Rural é voltado exclusivamente a agricultores familiares, abrangendo pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais (como quilombolas e indígenas), assentados da reforma agrária e cooperativas vinculadas à agricultura familiar.

O programa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), foi criado em fevereiro deste ano para possibilitar a liquidação ou a renegociação de dívidas de agricultores familiares em situação de inadimplência, contemplando modalidades como Dívida Ativa da União (DAU), fundos constitucionais, crédito de instalação e financiamentos rurais.

"O Banco do Nordeste tem atuado em conjunto com os sindicatos, Emater, MDA e prefeituras no sentido de informar e sensibilizar os agricultores(as) familiares para regularizarem suas dívidas no Desenrola Rural notadamente aderindo a liquidação, pois podem ter um desconto de até 90% e assim voltarem a ter acesso ao crédito e promover melhorias na sua produção", explica Luiz Sérgio Farias Machado, superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB.

Mais de 23,3 mil clientes já foram beneficiados com a renegociação de contratos. Destes, 3.095 são clientes no Ceará. O volume de dívidas renegociadas via BNB representa 8,2% do total renegociado no país, conforme levantamento do MDA.

Brasil

No Brasil, a meta inicial de 250 mil operações já foi superada. Até o fim de julho, já foram contabilizadas 313.132 renegociações, beneficiando 175.543 agricultores e agricultoras familiares. O volume renegociado chega a R$ 6,3 bilhões.

A maior parte das renegociações envolve dívidas de pequeno valor, especialmente nas operações junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), muitas delas abaixo de R$ 20 mil. Entre as operações registradas, 72,8% foram junto à PGFN (Dívida Ativa da União).

O secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, Vanderley Ziger, explica que, além de recuperar a adimplência e permitir o acesso novamente ao crédito rural por meio das linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Desenrola Rural fortalece economicamente a agricultura familiar, contribuindo para a sustentabilidade, a ampliação da capacidade produtiva e a geração de renda no campo.

"O Desenrola Rural é mais do que um programa de renegociação de dívidas: ele devolve dignidade e abre caminho para que agricultores e agricultoras familiares retomem o acesso ao crédito. Essa oportunidade significa voltar a investir na produção, garantir renda e fortalecer a economia dos nossos territórios."

Para participar do Desenrola Rural, o agricultor ou agricultora familiar deve procurar o banco ou instituição financeira onde contratou o financiamento, levando documento de identificação e informações sobre o contrato. (Irna Cavalcante)





