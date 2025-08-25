Polo Automotivo terá termo para a produção assinado até o fim do mês, diz Elmano

Foto: Júlio Caesar / O POVO ￼POLO Automotivo de Horizonte será instalado onde funcionava a antiga fábrica da Troller

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou ao O POVO que o Polo Automotivo do Ceará está avançando nas tratativas com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para formalizar um termo de compromisso.

Este documento deverá definir os padrões de investimento da empresa que será instalada em Horizonte, na Região Metropolitana em Fortaleza, além de detalhes da negociação.

"Até final desse mês, nós imaginamos que esse termo de compromisso será assinado e entregue ao Ministério. E aí vai ter um cronograma, inclusive, de produção de veículos", finalizou Elmano.

O projeto será a primeira planta multimarcas do País e terá investimento inicial de R$ 400 milhões. A previsão é de que 80 mil unidades de veículos híbridos e elétricos sejam produzidos por ano.

Ainda contará com incentivos fiscais do programa federal Mobilidade Verde e Inovação (Mover), assinado neste ano pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Como noticiado anteriormente pelo O POVO, o chefe do Executivo participou de reunião com os investidores em São Paulo no dia 15 de agosto, em São Paulo, para tratar do Polo Automotivo.

Além dele, esteve também o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, junto com a diretoria da Comexport, maior empresa de comércio exterior do Brasil, que será a âncora do polo.

Atuam no Brasil,por intermédio da Comexport, empresas automobilísticas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche. Na prática, a companhia importará as partes dos veículos de marcas parceiras e elas serão montadas no Ceará.

Impacto



Outro ponto é a geração de empregos. Conforme o governo estadual, o número deve chegar nos próximos anos a 9 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além da formação de profissionais no Estado e o desenvolvimento de tecnologia para o setor.

Da parte do Governo Federal, à época do lançamento do Polo no Estado, o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou que pelo Mover são R$ 19,5 bilhões de crédito financeiro até 2028.

Já no que concerne ao impacto econômico, nos cálculos da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), a estimativa é de que o complexo automotivo impacte em R$ 370 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

As projeções são obtidas a partir da análise da Matriz Insumo-Produto Regional do Ceará, disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que representa todas as relações intersetoriais da economia cearense.

Os dados apontam ainda que a contribuição do polo para a economia estadual será correspondente a 17,6% da economia de Horizonte, cujo último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, foi de R$ 2,1 bilhões no PIB.

