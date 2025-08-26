Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia

Foto: fotos AURÉLIO ALVES ￼LUCIANA DUMMAR em discurso no lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026

O compromisso com a defesa da democracia atravessou a cerimônia que comemorou ontem o lançamento oficial do Anuário do Ceará 2025-2026, a publicação impressa mais antiga do território cearense. Neste ano, a ênfase vai para os 75 anos de fundação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Ao todo, são 14 capítulos e 680 páginas que compilam informações sobre a economia, infraestrutura, administração pública, cultura, futebol e cartografia. Também há o capítulo Guia dos Municípios, com perfis das cidades, abrangendo cerca de cem dados para cada uma.

Nesse sentido, a publisher e presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, frisou o protagonismo do Estado e citou a importância da defesa da democracia, no Brasil e no mundo.

"Ajustamos nosso procedimento para lidarmos com um dos momentos mais desafiadores da história, que nos convocam para a luta em defesa das instituições e da democracia, que está sobe ataque no Brasil e no mundo […] O Ceará já deu exemplos históricos de sua luta pela liberdade, nós somos a terra da luz […] Viva o Ceará, viva o Brasil e viva o Estado Democrático de Direito."

Já o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou a relevância da publicação como fonte de pesquisa para todos os cearenses.

"Não se trata apenas de uma coletânea de dados e estatísticas. O Anuário é o verdadeiro mapa do Estado. É uma bússola do futuro que nos ajuda a compreender a nossa identidade e a projetar os caminhos que queremos seguir [...] Para todos nós que fazemos a Federação das Indústrias, trata-se de um reconhecimento que consolida nossa trajetória."

Outra autoridade presente no evento foi o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que citou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a vários países do mundo como exemplo de que vivemos “tempos muito estranhos”. Assim, reforçou a magnitude do Anuário do Ceará para a política, a economia, apresentando os indicadores do Estado, independentemente de ideologias.

“O Anuário nos ajuda a ver as coisas acontecerem. Quem olhar os dados, que tem no Anuário, vai ver o que nós conseguimos avançar no último período no Ceará. Mas também consegue olhar que tem muita coisa para ser feita e ainda tem muito desafio para tirar o nosso povo da extrema pobreza."

Na mesma linha, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enalteceu o papel do O POVO em promover um debate público qualificado e no fortalecimento da democracia.

"A cidade de Fortaleza e o Estado do Ceará têm orgulho de contar com veículos de comunicação que entendem que informar não é apenas relatar fatos, mas construir um debate público qualificado. E O POVO, com quase um século de história, cumpre esse papel com altivez e competência, ajudando a formar gerações de cearenses."

Por fim, o editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, salientou que a publicação tem a cara do povo e das instituições cearenses, com pluralidade do conteúdo. "Cada capítulo poderia ter vida própria [...] O Anuário é plural. O Anuário é essa plateia", encerrou.

Um dos pontos ressaltados é que, pela primeira vez em sua história, a publicação terá um capítulo dedicado à Região do Cariri, chamado Anuário do Cariri. Com 29 municípios, o local se destaca pela rica diversidade cultural e religiosa, com figuras como Padre Cícero.

A região também sedia patrimônio geológico de valor internacional, o Geopark Araripe. Na cultura, eventos marcantes são realizados lá, como a Expocrato e a Festa do Pau da Bandeira.

Um olho no passado, outro no futuro: Anuário do Ceará diante da era da informação instantânea

