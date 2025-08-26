Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em Quixadá

Foto: Carlos Henrique/ Sebrae ￼O encontro foi apresentado em coletiva nesta segunda-feira, 25

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 5 milhões em Quixadá, município distante 169,61 km de Fortaleza, o XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro. A participação se dá por meio de credenciamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do Enel até o dia 13 de setembro. O evento deverá reunir, nos três dias, aproximadamente oito mil pessoas. As estimativas foram feitas pelo prefeito da Cidade, Ricardo Silveira (PSD), durante coletiva realizada ontem pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-Ce).

Na ocasião, o chefe do poder municipal destacou a importância do evento estar sendo realizado no Município, reforçando, inclusive, que esta é a primeira edição do encontro que será no interior do Ceará. "Eu fico super feliz com essa iniciativa, porque, realmente, a gente precisa otimizar mais esse olhar para os interiores, ainda mais do Nordeste e do Ceará", comentou.

O prefeito ainda reforça que a rede hoteleira de Quixadá, que segundo ele conta com mais de 600 leitos a disposição, está "praticamente lotada". Destacando que alguns visitantes já estão procurando hospedagem em cidades próximas. Porém, afirma que está havendo comunicação com o setor gastronômico do município. "Nós vamos dar condições para as pessoas chegarem no Quixadá e ter um restaurante para poder recebê-lo, com uma estrutura adequada para um evento dessa magnitude".

Sobre a escolha do local, o diretor de Administração e Finanças da instituição, Reginaldo Braga, comenta que "Quixadá sempre foi um município que liderou toda a cadeia, principalmente do Sertão Central, no que diz respeito a leite".

Assim, a importância dessa decisão, conforme o articulador do Sebrae no Sertão Central, Cleverson Carlos Vasconcelos, se dá, por que, o evento irá oportunizar a apresentação do valor da cadeia produtiva do Município para o setor. "O evento vem para consolidar ainda mais o município de Quixadá e o Sertão Central como referência na pecuária leiteira do Nordeste", explica.

￼O Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados é um evento itinerante que acontece há 22 anos e está na sua 19ª edição. Ele deverá reunir todo o ecossistema do leite, com produtores rurais, indústrias, startups, instituições de ensino e pesquisa, bancos, investidores e consumidores.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, destaca que a expectativa para o Enel é "muito grande". Ele comentou que durante o evento será lançado pela Faec um projeto chamado "Leite 360". "É um projeto para valorizar a pecuária leiteira nos municípios. Vamos incentivar que a agroindústria esteja no município, fortalecer melhor essas pequenas agroindústrias. Nós, lá na federação, já tentamos trazer grandes agroindústrias, mas isso não impede que a gente fortaleça as pequenas".

Ele cita que, apenas no Ceará, cerca de 83 mil pessoas vivem ou sobrevivem da pecuária. Assim, os objetivos do encontro, de acordo com o Sebrae, são: Fortalecer o setor leiteiro do Nordeste, promovendo inovação, qualificação e competitividade; criar oportunidades de negócios entre produtores, indústrias, fornecedores e redes varejistas; fomentar a produção e comercialização de derivados do leite, impulsionando o setor gastronômico e artesanal; e estabelecer um ambiente de inovação para startups e tecnologias voltadas para a pecuária leiteira.

Também entram no bojo valorizar a produção artesanal e a história da pecuária leiteira no Ceará e Nordeste; promover acesso ao crédito e financiamentos, garantindo suporte a pequenos e médios produtores.