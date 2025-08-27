Social e Ambiental: Natura, Coca-Cola e Ibama empatam em categoria do Top of Mind

Foto: FERNANDA BARROS A estratégia de vendas da Natura e a experiência digital, com produtos de qualidade e sustentáveis, foram citados por Agenor como pontos fortes da empresa

As empresas Natura, Coca-Cola e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estão empatadas como as marcas mais lembradas pelos cearenses quando o assunto é trabalho na área Social ou Ambiental.

O empate na categoria foi contabilizado dentro da margem de erro da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, de 4 pontos percentuais (p.p.). Numericamente, quem ficou a frente foi a Natura, com 3,7% das menções dos entrevistados.

Em seguida apareceram a Coca-Cola, com 1,8%, e o Ibama, com 1,8%.

Nos casos de empate, o Datafolha utiliza o teste estatístico de proporção como critério de desempate e mesmo com a aplicação do teste, a situação de empate permaneceu.

No histórico da categoria Social e Ambiental, em cartaz desde 2021, a marca com maior número de reconhecimento do público é a Natura, que registrou cinco vitórias em edições do Anuário Datafolha Top of Mind. O Ibama venceu duas vezes e a Coca-Cola conquista o prêmio pela primeira vez.

Agenor Leão, vice-presidente de negócios da Natura no Brasil Crédito: Paulo Vitale/Divulgação

O vice-presidente de negócios da Natura no Brasil, Agenor Leão, celebra a mais uma vitória na categoria destacando o poder do modelo de Venda por Relações, por meio das consultoras de beleza. São 92 mil no Estado.

"Nosso modelo nos permite chegar aos lares de milhões de brasileiros e é um vetor de renda e prosperidade para uma extensa cadeia de valor", pontua.

Agenor ainda destaca o fato dos planos da empresa de se tornar 100% regenerativa até 2050, com projetos de impacto positivo na interação com as comunidades e o meio ambiente.

Já a gerente de Marketing da Solar Coca-Cola, Patrícia Moraes, destaca que a marca, mesmo sendo parte de um sistema global, tem estratégia de atuação com raízes locais e que se orgulha de fazer parte da vida dos cearenses.

No Ceará, a marca apoia ações que abarcam temas como água, energia, resíduos, responsabilidade social, inclusão, diversidade e capacitação de jovens, afirma Patrícia.

"Por meio da Solar, temos construído uma trajetória de compromisso com as pessoas e com o meio ambiente, promovendo ações que geram impacto positivo nas comunidades, fortalecem a economia local e contribuem para a preservação ambiental".

Patrícia Moraes, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola - uma das fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil Crédito: Otacílio Tavares/Divulgação

Também vencedor na categoria, o Ibama respondeu por meio de nota. A autarquia federal enfatiza que sua marca é fortalecida pela sua atuação direta na proteção ambiental e no cumprimento da legislação em todo País.

"A lembrança da marca está diretamente ligada à confiança que a sociedade cearense deposita em instituições que atuam com transparência, responsabilidade e compromisso com o interesse público".

Outras marcas citadas no levantamento geral foram O Boticário (1,3%), Ecofor (1,1%) e Marquise Incorporações (1,1%).

O levantamento do Datafolha também destaca as escolhas do público de alta renda - classes A e B, que elegeram Natura (5,6% das menções), Coca-Cola (3,6%) e O Boticário (2,8%).

Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional e Comunicação com Rede de Franquias do Grupo Boticário, diz que a marca tem apostado em campanhas de comunicação mais ligadas ao povo nordestino, inclusive com representações estaduais, como a influenciadora Alexia Marina, do Ceará.