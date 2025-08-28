Indaiá vence Top of Mind em categoria água mineral

Foto: Acervo Indaiá ￼INDAIÁ é a água mineral mais lembrada pelo 3° ano seguido

Pelo sexto ano consecutivo, a Indaiá, marca de água mineral da Minalba Brasil - divisão de bebidas pertencente ao Grupo Edson Queiroz - liderou em menções na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.

Citaram de forma espontânea a marca Indaiá, o equivalente a 54,5% dos entrevistados. Única vencedora da categoria, chega à sexta conquista.

Marca cearense, a Indaiá destaca que valoriza suas raízes e tem por estratégia a inovação e a presença ativa na vida cultural do Ceará. No esporte, é a água oficial do Fortaleza Basquete Cearense, e mantém ações contínuas de patrocínio e ativação que unem hidratação de qualidade e valorização da cultura local.

"Esses investimentos fazem parte da estratégia contínua da Minalba Brasil de fortalecer sua presença no mercado cearense e garantir que Indaiá continue sendo uma marca lembrada com afeto, confiança e relevância", afirma em nota.

Além da Indaiá, a Minalba Brasil possui mais 10 marcas em seu portfólio. São elas: São Lourenço, Petropólis, Minalba, Indaiá Refri, Indaiá Citrus, Night Power, Acqua Panna, S.Pellegrino, Perrier e Nestlé Pureza Vital. A companhia ainda tem mais de dois mil empregados e 10 fábricas.

Além da Indaiá, foram lembradas pelo público outras marcas, como Naturágua (14,3%), Serra Grande (3,3%), Santa Clara (3%), Minalba (1,4%), Santa Sophia (1,2%), Crystal (0,9%).

No recorte das classes A e B, a Indaiá liderou com 56% de menções, seguida da Naturágua (19,3%), Santa Clara (3,4%) e Serra Grande (1,9%).



