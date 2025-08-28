Ninho é o leite em pó mais lembrado pelos cearenses

Foto: Jorge Abe/Nestlé O levantamento mostrou que 44,1% das pessoas citaram o leite Ninho.

A marca de leite Ninho, da Nestlé, é a mais lembrada na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026.

Com 48,2% das menções do público, a marca vence pelo terceiro ano consecutivo. O resultado deste ano representa ainda uma melhora em relação ao resultado obtido na edição anterior, quando a vitória veio com 44,1%.

Rafael Berenguer, gerente executivo de Marketing Integrado da Nestlé, destaca os investimentos constantes em campanhas que dialogam com o cotidiano do brasileiro, associando as marcas do grupo a experiências positivas e relevantes.

"Ser lembrada com carinho e confiança pelo povo cearense é um reflexo do trabalho contínuo da Nestlé em construir uma relação genuína com os consumidores".

A margem de vitória da marca foi ainda mais expressiva entre o público de alta. No recorte das classes A e B, Ninho apareceu com 53,1% das menções.

A marca mais próxima da liderança nos dois recortes foi a Itambé, com 37,6% das menções (e 27,3% no público A e B), além de Betânia (5,2%), única marca cearense na lista, marcando presença no pódio com o terceiro lugar.

A Nestlé é um grupo de porte internacional, portanto, a marca Ninho chega a diferentes países e tem mais de 100 anos de atuação no Brasil.

Complexo Industrial da Ypióca, em Itaitinga (CE) Crédito: Divulgação

Mais notícias de Economia