Skol e Brahma são as marcas de cerveja na preferência dos cearenses

Foto: Reprodução/Ambev Skol e Brahma, da Ambev, venceram a categoria cerveja

As marcas de cerveja mais lembradas pelos cearenses são Skol e a Brahma - pertencentes ao Grupo Ambev. Elas lideraram a preferência dos consumidores entrevistados pela pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026.

Pela primeira vez a categoria marca de cerveja teve como vencedoras a Skol e a Brahma, lembrada por 23,3% e 22,3% dos entrevistados, respectivamente.

A situação configura empate técnico, pois as duas marcas estão dentro da margem de erro da pesquisa, de 4 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos.

Na categoria, a Skol obteve a sexta vitória em 13 edições, o que aproxima a marca da maior vencedora, a Antárctica, que tem oito conquistas. Essa foi a primeira vitória da Brahma.

No Anuário do Ceará, o diretor de Marketing de Cervejas da Ambev, Felipe Cerchiari, destaca que a vitória da Skol tem relação com a comunicação "bem-humorada, divertida e democrática" que atrai admiradores para a marca em todo País e que construiu uma relação afetiva com os cearenses ao longo dos anos.

Já na categoria cerveja, o público geral também lembrou das marcas Heineken (17,8%), Antárctica (6,2%), Itaipava (5,8%), Devassa (2,7%) e Budweiser (2,4%).

No público das classes A e B, as citações foram das marcas Brahma/Brahma Chopp (22,5%), Heineken (21,6%) e Skol/Skol Beats (20,6%).

