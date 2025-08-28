Ypióca vence Top of Mind na categoria aguardente

Na edição 2025-2026 da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, a Ypióca se consolida como líder absoluta na categoria aguardente, a partir de vitória obtida neste ano.
Pertencendo ao grupo inglês Diageo desde 2012, a empresa de bebidas de origem cearense foi citada por 56,2% dos entrevistados. É a décima quinta vitória da marca, única vencedora desde o lançamento da categoria.
Gerente de Marketing da Ypióca, Jamyle Façanha ressalta os 179 anos de história, o que fez a marca se tornar um símbolo do Nordeste e do Brasil. Esse movimento também passa por investimento na marca, que chega a aproximadamente R$ 10 milhões, em marketing e trade marketing.
"Seu legado vai além da tradição: é sobre progresso com propósito. Ao longo dos últimos anos, a Diageo tem investido em Ypióca com um olhar de futuro que valoriza as pessoas, a diversidade, a sustentabilidade e o impacto social como pilares de um progresso real e duradouro."
E completa: "A marca tem o Ceará como praça prioritária e estratégica, e está constantemente conectada com o público cearense".
Na sequência do ranking de menções espontâneas na categoria aguardente aparecem Alemã (3%), Pitú (2,8%), Colonial (2,7%), 51 (2,6%) e Sapupara (1,9%). No recorte dos públicos das classes A e B, a Ypióca lidera com 65,4% das menções.
Pelo sexto ano consecutivo, a Indaiá, marca de água mineral da Minalba Brasil - divisão de bebidas pertencente ao Grupo Edson Queiroz - liderou em menções na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.
Citaram de forma espontânea a marca Indaiá, o equivalente a 54,5% dos entrevistados. Única vencedora da categoria, chega à sexta conquista.
Marca cearense, a Indaiá destaca que valoriza suas raízes e tem por estratégia a inovação e a presença ativa na vida cultural do Ceará. No esporte, é a água oficial do Fortaleza Basquete Cearense, e mantém ações contínuas de patrocínio e ativação que unem hidratação de qualidade e valorização da cultura local.
"Esses investimentos fazem parte da estratégia contínua da Minalba Brasil de fortalecer sua presença no mercado cearense e garantir que Indaiá continue sendo uma marca lembrada com afeto, confiança e relevância", afirma em nota.
Além da Indaiá, a Minalba Brasil possui mais 10 marcas em seu portfólio. São elas: São Lourenço, Petropólis, Minalba, Indaiá Refri, Indaiá Citrus, Night Power, Acqua Panna, S.Pellegrino, Perrier e Nestlé Pureza Vital. A companhia ainda tem mais de dois mil empregados e 10 fábricas.
Além da Indaiá, foram lembradas pelo público outras marcas, como Naturágua (14,3%), Serra Grande (3,3%), Santa Clara (3%), Minalba (1,4%), Santa Sophia (1,2%), Crystal (0,9%).
No recorte das classes A e B, a Indaiá liderou com 56% de menções, seguida da Naturágua (19,3%), Santa Clara (3,4%) e Serra Grande (1,9%).