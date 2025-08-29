Unifor e UFC vencem Top of Mind das faculdades no Estado

Foto: RODRIGO CARVALHO, em 2-0-2015 Marcas mais lembradas nas categorias colégio e faculdade empatam

Pela sexta vez em 17 edições realizadas, a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) dividiram a liderança da categoria faculdade do Anuário Datafolha Top of Mind.

A Unifor foi lembrada de forma espontânea por 21,8% dos entrevistados, enquanto a UFC foi citada pelo equivalente a 18,2%.

A situação de empate se dá devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha utilizou teste estatístico de proporção como critério de desempate, que permaneceu.

A Unifor foi fundada na década de 1970 pelo industrial Edson Queiroz. Crédito: Ares Soares/Unifor

Com 52 anos de história, a Unifor chega à décima vitória na categoria. A instituição destaca a oferta aos seus estudantes de vivências práticas, por meio de ações de extenção que os conectam com a população, especialmente com as comunidades mais vulneráveis da região.

Investimentos nas áreas de internacionalização e em pesquisa e inovação, com a formação de um parque tecnológico, com núcleos como o Unifor Hub e o Núcleo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (NCDIA), fazem parte dessa infraestrutura.

"Para se manter na mente dos cearenses como uma das principais opções do ensino superior no Ceará, a Universidade de Fortaleza continua investindo em áreas estratégicas como internacionalização, pesquisa e inovação, trabalhabilidade, ensino à distância, e na melhoria contínua da qualidade do ensino", diz em nota.

Vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, com a revista UFC 70 Anos, lançada em 2025 Crédito: Viktor Braga/UFC

A UFC é a maior vencedora do concurso, com 13 conquistas na categoria em 17 edições. Kamila Fernandes, secretária de Comunicação e Marketing da UFC, destaca a excelência do trabalho desenvolvido pela instituição, que possui 70 anos de história.

Para tornar a instituição ainda mais lembrada e valorizada pelos cearenses, ações estratégicas. Entre elas o incremento das publicações nos diversos canais da universidade, promoção de eventos que abrem suas portas para a sociedade como a Feira das Profissões e o Festival UFC de Cultura.

Além das duas vencedoras, também foram citadas pelos entrevistados a faculdade Maurício de Nassau/Uninassau (6,7%), Centro Universitário Ateneu/Uniateneu (4,9%), Universidade Estadual do Ceará - Uece (4,5%), Centro Universitário Estácio do Ceará/Estácio Fic (4,1%), Unichristus (3,4%), Faculdade Ari de Sá (3,1%), Farias Brito/UniFB (2,4%), além de outras instituições com percentuais menores.

Entre os entrevistados pertencentes às classes A e B, que têm renda mensal de mais de cinco salários mínimos, a Unifor lidera com 32,2%, seguida da UFC (22,5%). Depois vem o Centro Universitário Ateneu/Uniateneu (4,6%), Universidade Estadual do Ceará - Uece (4,4%) e Maurício de Nassau/Uninassau (4,3%).

